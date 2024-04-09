«Идеально меня характеризует». Трусова показала, каким будет интерьер ее квартиры

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова поделилась с фанатами новостями, касающимися ремонта её квартиры. Фигуристка показала видео, на котором представлено, каким будет интерьер помещений.

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«Как дела на моей стройке? Пока вот так. В конце видео делюсь с вами визуализациями квартиры от моего дизайнера. С нетерпением жду переезда! И да, вы угадали — я выбрала более тёмный дизайн. Мне кажется, что этот интерьер идеально характеризует меня», — написала Трусова у себя в социальных сетях.

Помимо серебра на ОИ-2022, в активе Трусовой есть золото ЧР-2022, две золотые медали с юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронза со взрослого ЧМ-2021. Последним на данный момент соревнованием фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре, где она заняла второе место.