Чем обработать клубнику в апреле, чтобы от вредителей не осталось и следа

Они больше подходят для профилактики. Если на клубнике уже появился, например, долгоносик, то это угрожает и малине с ежевикой. Поэтому устранять насекомых, которые едят ягоды и листочки, эффективнее покупными средствами. Как это сделать правильно, рассказал дзен-канал.

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Как бороться с вредителями клубники в апреле

Подготовка

Перед обработкой важно привести грядки в порядок.

Уберите все старые сухие, больные листочки — в них могут быть вредные насекомые. Обрежьте усы — они загущают грядки и не дают им нормально проветриваться. Аккуратно разрыхлите грядку, если она не замульчирована. В противном случае нужно дождаться, пока пройдут заморозки, и убрать мульчу.

Чем обработать клубнику от вредителей

Есть два варианта средств: народные и магазинные. Первые помогают только вначале, и лучше применять их для профилактики, считает автор дзен-канала «Маленькая дача». К примеру, когда потеплеет, можно опрыскать грядки раствором медного купороса или однопроцентной бордосской жидкостью.

Все обработки важно завершить за несколько дней до начала цветения. Исключение — препарат «Хорус».

Обработка 1. Потребуется препарат «Хом» (оксихлорид меди). Его можно применять при +5 градусах. Делайте всё по инструкции, советует автор «Маленькой грядки».

Обработка 2. Её проводят через 2 недели после первой. Нужно сделать смесь из трёх препаратов: «Скор» (не работает в холодную погоду), «Актеллик» и «Хрус». Каждый разведите отдельно, а потом смешайте всё.

Также понадобится любой прилипатель — средство, которое позволяет действующим веществам дольше задерживаться на листьях. И, наконец, мочевина (1 столовая ложка на 10 л воды).

Ещё один вариант баковой смеси (то есть смеси, состоящей из нескольких компонентов, которые разводят в бачке для опрыскивания): нужны битоксибациллин, фитоверм и липосам. Смешайте их по инструкции. Обработайте клубнику вечером в сухую погоду.

Чем обработать участок от травы и сорняков

Для того чтобы изготовить смесь, даже не придётся идти в магазин. Вам потребуются уксус (обычный или яблочный), средство для мытья посуды и вода, рассказала ранее учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Основа: налейте в равных пропорциях уксус и воду. Для большей эффективности можете добавить немного средства для мытья посуды. Затем перемешайте и с помощью пульверизатора тщательно и не спеша нанесите на поверхность поражённой почвы.

Через 10 минут полейте обработанный участок обычной водой, чтобы не пострадали полезные растения. При необходимости процедуру можно повторить.

Но есть нюанс: если сорняков очень много, такая обработка не поможет.