Сколько будет стоить обновление дачи после зимы

После зимнего сезона большинство дач нуждается в обновлении. Сколько придётся потратить денег на косметический ремонт, "Российской газете" рассказал эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

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Он отметил, что дачный сезон необходимо начинать с чистоты.

"С прошлого сезона могли остаться строительные материалы, старая мебель, ветки и просто хлам, до которого не дошли руки. Всё то, что загромождает пространство, стоит вывезти. Сделать это можно самостоятельно либо заказать машину. Средняя цена для Московской области около 2000 рублей", - говорит эксперт.

Далее проверяем теплицу и хозяйственные постройки. За зиму толстый слой снега мог повредить крышу, поэтому лучше сразу прикинуть, что предстоит ремонтировать.

"Здесь сложно назвать окончательную цену, так как объем работ напрямую зависит от тяжести повреждений. Можно ограничиться заменой листа поликарбоната, а можно переделывать весь каркас целиком. На участке закончили, осматриваем дом: с внешней стороны нужно обратить особое внимание на фундамент. Вследствие сырости на нем могли появиться большие трещины, и это тревожный сигнал. Ремонт фундамента - это отдельная большая тема, где речь может идти о сотнях тысяч рублей", - отметил Васильев.

В доме нужно обязательно смазать все замки и дверные петли, которые за время простоя могли покрыться ржавчиной и закиснуть. Универсальная смазка стоит 200-300 рублей, а одного баллончика как раз хватит на все подвижные металлические элементы в доме. Подпол и чердак надо тщательно проверить на наличие плесени и застоя влаги. Особенно это актуально для погреба, так как талая вода без должной герметизации может его затопить. Откачка воды вместе с выездом специалиста для оценки ущерба и устранением воды с помощью насоса может обойтись в 4000-5000 рублей.

Существенный ущерб интерьеру могут нанести грызуны. Помимо того, что от них страдают тканевые изделия - подушки, пледы, одеяла, они еще переносят возбудителей опасных заболеваний.