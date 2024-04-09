Какая должна быть температура и влажность в доме

В этом случае показатели будут не такими точными, как со специальным прибором гигрометром, но на практике этого достаточно. Всё, что понадобится, можно раздобыть на кухне или в ближайшем парке. А вот для измерения температуры потребуется термометр — домашними поделками тут не обойтись.

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Рассказываем, какими должны быть идеальные результаты измерений.

Влажность воздуха в квартире

Какой должна быть

Нормальными считаются показатели от 40 до 60%. Всё зависит от части квартиры:

спальня — 40–50%;

детская — 45–60%;

гостиная — 40–60%;

кухня и ванная — 40–60%.

Как измерить

Наиболее точные данные покажет бытовой гигрометр. Результат будет в процентах.

Примерные показатели можно узнать с помощью народных методов.

Со стаканом. 2–3 часа подержите в холодильнике стакан с водой. После поставьте его вдали от отопительных приборов. Через 5–10 минут можно узнать результат, посмотрев на внешнюю поверхность стакана:

Нормальная влажность — стакан запотел, но с его стенок не течёт. Слишком сыро — конденсат собрался в крупные капли, и они струйками стекают вниз. Слишком сухо — конденсат полностью испарился.

С шишкой. Подальше от отопительных приборов положите еловую или сосновую шишку. Через несколько часов посмотрите, как она изменилась:

При слишком влажном воздухе её чешуйки сожмутся. При сухом — наоборот, раскроются.

Температура воздуха в квартире

Какой должна быть

В холодное время года — от 18 до 24 градусов.

В тёплое — от 20 до 28.

Как измерить температуру

Для этого существует сертифицированный прибор, обычно таким располагают сотрудники управляющих компаний. Своими силами можно обойтись и обычным термометром. Но важно сделать всё грамотно:

Проводите замер в самой большой комнате. Закройте в ней все окна и двери. По прошествии часа можно приступать, делайте это в центре. Измерять нужно на разной высоте: 100, 600 и 170 см от пола.

Вред слишком сухого воздуха

Из-за слишком сухого воздуха у человека пересыхают слизистые, их защитные свойства снижаются. В результате это может спровоцировать респираторные заболевания, предупреждает врач-терапевт онлайн-сервиса Budu Андрей Рябко.

А ещё такой воздух приводит к обезвоживанию организма, появлению зуда в носу и глазах и портит кожу. Плюс в нём возрастает концентрация аллергенов.

Вред слишком влажного воздуха

При чрезмерно влажном воздухе хуже дышится, учащается пульс, может закружиться голова. Кроме того, обостряются заболевания суставов, сердца и сосудов. А ещё такой воздух абсолютно не подходит страдающим бронхиальной астмой и аллергией.