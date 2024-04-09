Лайфхаки от стилиста по ухаживанию за одеждой

Даже самая дорогая вещь может выглядеть дёшево, если за ней неправильно ухаживать или забывать об опрятности внешнего вида. Стилист и имиджмейкер Татьяна Минина рассказала, как сделать так, чтобы образ всегда выглядел свежо, и что стоит носить с собой, чтобы в любой момент привести свою одежду и обувь в порядок.

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Как хранить одежду

Любая, даже самая качественная вещь со временем изнашивается и приходит в негодность. Но правильный уход и хранение могут помочь сохранить вещи в хорошем состоянии на долгие годы.

Из-за чего вещи «занашиваются» на самом деле? Не столько от процесса носки, сколько от неправильного хранения и ухода. Потому что волокна ткани растягиваются, протираются и теряют форму от процесса трения, физического и химического воздействия (порошки и отбеливали). Чтобы замедлить этот процесс, важно соблюдать несколько простых правил.

Что важно при хранении

— Вещи в шкафу лучше развешивать, а не складывать. Так на них появляется меньше заломов, а значит, и волокна тканей будут более устойчивы. Кроме того, сложенная в несколько раз вещь соприкасается не только с соседними вещами, но и с самой собой. А это значит, что ткань подвергается трению ещё больше.

- Для каждого типа вещей стоит иметь подходящие вешалки:

Широкие — для плотных и тяжёлых вещей, например верхней одежды. Для тонких и нежных тканей хорошо подойдут плечики с бархатным покрытием. Плечики с покрытием из силикона хороши для хранения большинства вещей, так как не скользят и занимают мало места в шкафу. Для юбок и брюк также стоит иметь соответствующие вешалки: с прищепками или перекидные. Хорошо, если у вас для этих предметов выделена отдельная секция в шкафу или гардеробной.

- Трикотажные вещи и свитеры также можно развесить на плечиках. Но размещаются они иначе, чем пиджаки или рубашки. В интернете легко найти видеотуториалы, как повесить на плечики трикотажный свитер. Попробуйте, и вам не захочется больше использовать свои полки.

Вещи должны висеть в шкафу достаточно свободно. Так, чтобы вы могли легко двигать плечики при выборе одежды. Это не только удобно, но ещё и помогает сохранить внешний вид одежды, так как она меньше соприкасается с соседними предметами. Бельё, тонкие вещи и другие предметы одежды, которые мы обычно храним в ящиках, также лучше оградить от соприкосновения друг с другом. Для этого стоит приобрести специальные органайзеры для хранения. Кроме того, это выглядит эстетично и помогает сохранить порядок в ящиках.

Как стирать и ухаживать за одеждой

Чтобы вещи служили дольше и выглядели опрятно, не стоит их слишком часто стирать. Большинство вещей не нуждаются в ежедневной стирке, если только это не бельё или другая вещь, соприкасающаяся непосредственно с телом.

Правильная стирка — очень важный пункт. Большинство людей делает ошибку при стирке, которая портит и растягивает ткани. Это сортировка вещей по цвету.

Стирать отдельно от цветных стоит только белые вещи. Все остальные сортируйте перед стиркой не по цвету, а по фактуре. Если вы решили постирать вместе джинсы и футболки, потому что они все тёмные, то очень скоро вы обнаружите, что ваши футболки выглядят не самым лучшим образом, ведь более плотная ткань их испортила. Стирайте плотные вещи отдельно от тонких. Трикотаж, даже плотный футер, также стоит стирать отдельно. Так на нём образуется меньше катышков.

А если опасаетесь, что какая-то вещь может линять и окрасить более светлые, то добавьте при стирке в порошок две-три столовые ложки уксуса.

Чтобы дольше сохранить вещи, стирать их лучше всего при максимально низкой температуре (не выше 30 градусов Цельсия). Современные моющие средства и порошки позволяют отстирывать любые загрязнения даже в холодной воде. Используйте эти достижения современной химии. В горячей воде стираем только постельное бельё, полотенца и детские вещи. Все остальное — в холодной. Если есть сильные загрязнения, воспользуйтесь пятновыводителем.

Не стоит отжимать вещи на слишком сильных оборотах. Это также повреждает ткани и быстро приводит одежду в негодность. Ставьте отжим не больше 800 оборотов при стирке обычных вещей.

Если у вас есть животные, вам знакома проблема шерсти на одежде. Обычной стиркой она почти не убирается. Для того чтобы собрать шерсть с одежды, положите вместе с ней в барабан специальные салфетки, пупырчатые шарики или губки от шерсти, которые можно найти на маркетплейсах. Кстати, шарики с шипами также подойдут для стирки пуховиков и одеял: они помогут набивке не скатываться.

Чтобы освежить и продезинфицировать вещь, лучше всего использовать ручной отпариватель. Освежите отпаривателем пиджак и брюки после целого дня носки и оставьте остывать вне шкафа, чтобы не появились новые заломы. Чистые вещи, которые вы только достали из шкафа, тоже полезно обработать паром за полчаса-час перед надеванием. Пар сделает одежду мягче и приятнее к телу, расправит заломы после хранения.

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Чек-лист для проверки внешнего вида

Прежде чем выходить куда-то в свет, хорошо бы лишний раз посмотреть на себя в зеркало и проверить, всё ли в порядке с вашей одеждой. Это убережёт вас от неловких ситуаций и приучит думать об опрятности.

Смотрим на ворот, манжеты и нижний край одежды. Нет ли изменения цвета, затёртостей, волнистости, торчащих ниток и т. д. Если вы обнаружили, что ворот или край одежды немного замят или пошёл волной, его можно быстро выровнять утюжком для волос.

- Смотрим на места, где одежда максимально растягивается или соприкасается сама с собой в процессе носки (подмышки, сгибы локтей, коленей, зона паха). В этих местах быстрее всего образуются катышки, протирается ткань, могут быть изменения цвета и вытянутые зоны. Если заметили катышки, их быстро уберет машинка для резки катышков.

- Смотрим на мыски и задники обуви. Нет ли царапин, залогов, потёртостей. Их можно оперативно устранить специальными средствами для обуви. Для натуральной кожи и незначительных дефектов можно использовать не только крем для обуви, но даже обычный крем для рук, нанесенный на любую сухую губку.

- Не забудьте проверить сумочку и аксессуары. Металлические части могут менять цвет от соприкосновения с кожей или под воздействием косметики. Изделия из кожи, ткани и синтетических материалов более устойчивы, но всё равно могут загрязняться. Загрязнения легко убрать с помощью мицеллярной воды.

- Проверяем общий вид. Нет ли лишних складок и заломов, загрязнений, ворсинок и прочих мелких неприятностей, способных испортить ваш образ. Пройдитесь липким роликом по одежде перед выходом, чтобы выглядеть идеально.

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Инструменты и средства для ухода за одеждой и обувью

Ручной отпариватель.

Освежить и продезинфицировать вещи между стирками.

Машинка для срезки катышков.

Привести в порядок любой трикотаж.

Липкий ролик.

Уберёт пылинки, ворсинки и волоски с ваших вещей. Для мебели тоже подойдёт — оттуда большинство ворсинок на нас и налипает.

Скотч для одежды.

Поможет зафиксировать на теле тонкие бретельки или другие элементы одежды, которые соскальзывают и не хотят держаться на месте. Плечики для всех видов одежды в вашем гардеробе.

Чехлы для одежды.

Убирайте одежду на сезонное хранение в индивидуальных чехлах.

Коробки для обуви.

Лучше всего обувь, которую вы сейчас не носите, хранить в пластиковых прозрачных коробках.

Мицеллярная вода.

Легко удаляет загрязнения с изделий из натуральной и искусственной кожи и других твёрдых материалов. Если нужно почистить светлую сумочку — отличное средство.

Кислородный пятновыводитель в любом формате.

Поможет легко избавиться от большинства свежих и застарелых пятен.

Уксус столовый.

Устраняет запахи, смягчает ткани, служит «ловушкой цвета» при стирке.

Тальк или детская присыпка.

Пригодится в весенне-летний сезон. Обработайте ноги, прежде чем надеть обувь на босую ногу. Так вам будет комфортнее, и вы избежите натёртостей.

Белая краска для обуви.

Если в вашем гардеробе есть белая обувь или обувь с белой подошвой, то вам точно пригодится такое средство, чтобы устранять мелкие царапины и другие дефекты. Его легко найти на маркетплейсах.

Чистящие пены для ухода за замшей и нубуком.

Применять их лучше с губкой, а потом поднять ворс специальной щёткой для замши.

Положите в сумочку

Когда вы вне дома, с вами и вашим образом может случиться что угодно. Капнувший на одежду соус, зацепка от случайного гвоздя, незамеченная лужа. Чтобы быстро привести себя в порядок в любом месте, при себе стоит иметь небольшой «спасательный набор».

- Влажные салфетки для снятия макияжа. Легко и быстро устраняют любые свежие пятна на одежде и обуви. В межсезонье — незаменимая вещь. Главное следите, чтобы в составе не было масел.

- Бесцветная губка для обуви. Можно купить маленькую карманную. Обувь может легко испортить весь образ своим неопрятным видом. И вместе с тем её проще всего испачкать или поцарапать.

- Жидкий утюг. Специальный спрей позволит расправить свежие складки на одежде. Например, после поездки в транспорте.

- Спрей для устранения запахов для одежды и волос. Отлично поможет в ситуации, если рядом с вами курили или вы пообедали в заведении, где пропитались ароматами кухни.

- Стик от мозолей. Если вы чувствуете, что натираете ногу, то быстренько обработайте это место стиком от мозолей. Если специального стика нет под рукой, подойдёт гигиеническая помада.