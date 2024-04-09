Как правильно хранить садовый инвентарь

Садовый инвентарь — лопаты, грабли, вилы и тяпки — необходимо хранить только в сухом и темном помещении при температуре 15–20 градусов Цельсия, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, лучшим вариантом станет погреб.

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Главное — это место для хранения инвентаря. Оно обязательно должно быть сухим и темным. И желательно, чтобы летом температура в таком помещении не поднималась выше 15–20 градусов Цельсия. Лучше всего подойдет погреб. Для хранения можно разместить специальные сундуки и шкафы для инвентаря, — добавил Чаплин.

Собеседник напомнил: после дачных процедур нужно тщательно очистить инвентарь: убрать грязь скребком, удалить ржавчину жестяной щеткой, помыть и просушить на солнце. Парламентарий подчеркнул: лопаты, мотыги, сапки, косы, вилы, грабли нужно периодически точить и ставить в ведро с машинным маслом.

Это важно, чтобы инструменты не пересыхали. А секаторы, ножницы и другие режущие предметы после того, как вы их заточили, важно обязательно смазать маслом, разложить в чехлы или в грубую ткань. Все деревянные черенки инвентаря шлифуем наждачкой и покрываем лаком или краской, чтобы не поранить руки. Хранить их лучше в вертикальном положении, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин предупреждал, что неправильное сжигание мусора, а также костер с токсичными отходами и строительным мусором грозят дачникам штрафом до 15 тысяч рублей. Он добавил, что расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса, 15 метров — от лиственного.