Названы главные ошибки при проектировании ванной у россиян

Дизайнер Илья Гульянц раскрыл изданию mydecor.ru наиболее распространенные ошибки при проектировании ванных комнат, предостерегая от них потенциальных пользователей.

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Неправильная высота излива смесителя относительно раковины часто становится проблемой, делая процесс мытья рук неудобным. Рекомендуется изучить техническую информацию смесителя для правильной установки.

Плохо продуманное освещение также может стать проблемой. Освещение должно быть разнообразным, включая яркое освещение для косметических процедур и мягкое освещение для релаксации.

Плохая эргономика может сделать использование ванной комнаты неудобным. Неправильные размеры унитаза, расположение крючков и высота душа могут вызывать дискомфорт.

Отсутствие места для хранения косметики — еще одна распространенная ошибка. Недостаток ящиков или полок для хранения может привести к беспорядку и неудобству.

Недостаточная вентиляция также играет важную роль. Неправильное размещение вентиляционного оттока может создать постоянный сквозняк, что не желательно во время принятия ванны или душа.

Учитывая эти моменты на этапе планировки, можно избежать многих проблем и сделать пребывание в ванной комнате более комфортным.

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