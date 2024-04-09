Названа главная опасность индукционных плит

Индукционные плиты могут представлять опасность для здоровья человека, предупредил профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что электромагнитное излучение распространяется вокруг панели и может влиять на человека. По его словам, не рекомендуется стоять возле включенного прибора по несколько часов.

© dreamstime.com

Радиобиологическая специфика восприятия электромагнитных излучений для каждого человека носит фактически индивидуальный характер. Поэтому стоять на протяжении двух часов непосредственно у включенного прибора не рекомендуется, — пояснил профессор.

Кроме того, индукционные плиты представляют реальный вред для людей с вживленными кардиостимуляторами или дефибрилляторами. Электромагнитное излучение способно влиять на работу этих приборов. Шамин посоветовал людям с кардиостимуляторами или дефибрилляторами находиться от плиты на расстояние не менее 50 см.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что оказывать первую помощь получившему удар током нужно только в резиновых перчатках и на сухих поверхностях. Он добавил, что необходимо сразу прекратить действие тока на человека, отключив электроприбор или перерубив провод сухим предметом в перчатках.