Уборка по вызову: плюсы и минусы клининга

Сегодня в России отмечают День работников клининговой области. Последние несколько лет услуги профессиональной уборки стремительно набирают популярность среди наших соотечественников. Так, по подсчетам аналитиков, каждый пятый житель страны пользуется сервисом уборки на дому. При этом чаще всего в клининговые компании обращаются жители Москвы и малых городов с населением до 100 тысяч. В чем преимущества и недостатки платной уборки? И как грамотно выбрать специалистов? Об этом расскажем в материале MIR24.TV.

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Преимущества клининга

В России клининг как профессиональная сфера появился относительно недавно – примерно в 1990-е годы. Тогда первые фирмы стали открываться в мегаполисах, а их услугами пользовались преимущественно крупные компании и обеспеченные люди. Со временем клининговые услуги становились качественнее и экономически выгоднее. Домашняя уборка по вызову перестала быть привилегией хозяев с большими домами. Теперь к помощи профессионалов обращаются и арендаторы нового жилья, и молодые семьи, и те, кому надо отмыть квартиру после ремонта, и даже пенсионеры, которым физически сложно дается регулярная уборка.

Несмотря на это, многие до сих пор скептически относятся к данному виду услуги, игнорируя очевидные преимущества клининга. А их у платной уборки более чем достаточно:

1. Экономия времени. Все понимают, что уборка в квартире отнимает много времени. Часто на это приходится тратить целый выходной, а то и больше. При этом многие согласятся, что время, потраченное на оттирание грязи, гораздо приятнее посвящать любимым занятиям и общению с близкими. Специалисты клининговых компаний проводят генеральную уборку за считанные часы – быстро и эффективно.

2. Экономия средств. Вы удивитесь, но чаще всего нанять сотрудника клининга гораздо выгоднее, чем убираться самостоятельно. Нередко по незнанию мы тратим деньги на некачественные химические средства и инвентарь, которые потом годами занимают место на полках и выкидываются по истечению срока годности. Так что пригласить в дом человека с набором проверенных моющих средств – не такое уж расточительство.

3. Экономия сил. Тщательная уборка отнимает не только время, но и силы. После этой монотонной работы большинство жалуется на боли в спине, в руках и ногах. Для многих людей вызов клининга означает бережное отношение к своему здоровью.

4. Качественная уборка. Как правило, домашними делами занимается один человек, в то время как клинеры приезжают целой бригадой и эффективно распределяют рабочий ресурс на все объекты жилого помещения. Более того, профессионалы знакомы со всеми тонкостями уборки и часто легко справляются с теми загрязнениями, с которыми хозяева могут безуспешно бороться годами.

5. Удобство. Заказать уборку можно в любое удобное время, в том числе в праздничные, и выходные дни. Кроме того, работники могут убрать помещение даже ночью. Клиенту нужно только встретить клинеров и обозначить фронт работ. Остальное время можно посвятить своим делам или отдыху.

Недостатки услуги

Несмотря на внушительный перечень преимуществ, у клининговых сервисов могут быть свои особенности. Для некоторых заказчиков это может оказаться значительным минусом. Например, высокая стоимость услуги. При всей выгоде, вызов клинера – все еще дорогое удовольствие для среднестатистической семьи. Стоимость уборки квартиры площадью до 40 кв. м варьируется от 5 до 7 тысяч рублей.

Для многих хозяев может оказаться существенным минусом присутствие незнакомцев в доме. Да, при вызове клининга посторонние люди будут трогать личные вещи, заглядывать в каждый уголок и распоряжаться пространством квартиры. С этим придется либо смириться, либо обговаривать все нюансы «на берегу».

Вопрос безопасности тоже играет немаловажную роль. Каждый год рынок клининговых услуг растет и пополняется все новыми и новыми компаниями. К сожалению, далеко не все они добросовестны и порядочны. От порчи или кражи вещей при уборке не застрахован никто, поэтому лучше всего обращаться в проверенные фирмы с хорошими отзывами или по рекомендациям знакомых.

Проверка качества и гарантия безопасности

Защитить себя от недобросовестных исполнителей клининговых услуг можно с помощью Закона. В России существует «Национальный стандарт», регулирующий деятельность таких компаний. Об этом подробно рассказывает адвокат Олег Матюнин:

«В Стандарте вы найдете исчерпывающие ответы на вопросы о том, что такое настоящая профессиональная уборка: подробные списки работ, входящих в программу уборки помещений; как надо убираться в санузлах, на кухнях, помещениях для приема пищи и т.д.; узнаете, как должны очищаться ковровые покрытия, стеклянные поверхности и фасады зданий; что включает уборка гаражей и паркингов, послестроительная уборка и так далее».

Главная польза Стандарта в том, что это готовый, официальный конструктор для составления договора с клининговой компанией, отмечает юрист. Помимо основной информации в нем есть шаблоны приложений к договору. Кроме того, документ подскажет, какими методами можно проверить общую биологическую чистоту поверхностей.

«Требования к качеству профессиональной уборки закреплены в отдельном седьмом параграфе. Буквально написано, как должны выглядеть различные поверхности после уборки, что допустимо, а что нет. Например, на сантехническом оборудовании после уборки не должно быть видимых невооруженным глазом загрязнений, водного, мочевого камня, пятен и разводов кальциевого мыла, жировой пленки, продуктов окисления, в том числе ржавчины, пятен солей меди», – объясняет специалист.

В Стандарте нет ни одного бесполезного параграфа, подчеркивает Олег Матюнин. Изучив документ, можно узнать о требованиях к персоналу компании-исполнителя, о том, как заказчику контролировать работу клининговой компании, как принимать результаты работ.