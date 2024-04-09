Агроном указал садоводам на пользу талого снега для растений

Талый снег полезен для растений и помогает избежать повреждений луковичных культур из-за мороза, рассказал «ФедералПресс» биолог и агроном Михаил Воробьев. По его словам, с весной наступает начало земляных работ для огородников и садоводов, поэтому талый снег может благоприятно повлиять на подготовку к дачному сезону.

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Снег — это всегда хорошо. Талая снеговая вода более полезна и живительна для растений, чем дождевая, речная и тем более артезианская вода, — отметил биолог.

Агроном добавил, что талый снег помогает избежать повреждений зимующих луковичных и травянистых растений, например, гиацинтов и тюльпанов.

Ранее Воробьев рассказал, что лучше всего для высадки рассады подходит грунт, в котором до этого выращивали лук и чеснок. Эксперт подчеркнул, что фитонциды, которые содержатся в луке и чесноке, обеззараживают землю и прогоняют из почвы вредные микроорганизмы.

Помимо этого, подолог Елена Лапатина посоветовала работать на огороде в перчатках и закрытой обуви, чтобы защитить руки и ноги в дачный сезон. Специалист подчеркнула, что следует внимательно относиться к искусственному покрытию на ногтях: маникюр и педикюр нужно вовремя переделывать или вовсе отказаться от них.