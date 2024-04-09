Как понять, что кошке не подходит корм

Подобрать питание для кошки дело не простое. Зачастую хозяевам приходится ни один раз менять и марки, и сорта корма. Однако даже если ваш пушистый друг имеет отличный аппетит и не отказывается от угощения, к сожалению, это еще не гарантирует того, что корм ему подходит.

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Какие признаки, кроме нарушения пищеварения, могут свидетельствовать о том, что питание животного необходимо пересмотреть.

Снизилась активность. Это выраженный признак того, что кошке не хватает питательных веществ, чаще всего – белка.

Неопрятная шерсть. Если она быстро жирнится, стала тусклой, это может говорить о дисбалансе жиров.

Шелушение кожи. «Перхоть» у кошки чаще всего является проявлением пищевой аллергии.

Постоянная жажда. Возможно, корм вашего питомца содержит слишком большое количество соли.

Проблемы с деснами. Слишком светлые покровы слизистой полости рта могут указывать на анемию.

Чтобы подарить своему питомцу здоровье, активность и долголетие, прежде всего, соблюдайте основные правила: выбирайте качественный корм, учитывайте индивидуальные особенности кошки, не перекармливайте ее, обеспечьте доступ к чистой воде и соблюдайте режим кормления.