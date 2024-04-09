Россияне назвали предпочтения при выборе стройматериалов

Жители России при выборе материала для строительства дома на первое место ставят долговечность и доступность цены. Об этом "Реальному времени" стало известно из результатов опроса, проведенного компанией "ИстКульт Можайск" в начале строительного сезона 2024 года.

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Самой востребованной оказалась долговечность, на которую указали 70% опрошенных. Для 68% респондентов почти так же важна доступная цена, третье место заняла энергоэффективность: ее принимает в расчет 51% будущих домовладельцев.

— Полученные результаты отражают особенности потребительского поведения, которые начали формироваться на рынке индивидуального жилищного строительства в 2023 году и в ближайшей перспективе, скорее всего, будут превалировать, — отметил руководитель направления по поддержке дистрибьюторов АО "ИстКульт Можайск" Виталий Быков.

Кроме того, участникам исследования предложили выбрать строительный материал, который, по их мнению, больше прочих соответствует сумме озвученных ожиданий. Большинство респондентов (43%) полагают, что это газобетон. На втором месте расположились кирпич и керамические блоки, а тройку замыкают древесные материалы.

Напомним, что за 2023 год в России построили более 110 миллионов кв. м жилья, а рост объемов строительства составил около 8% за год и более чем на четверть за четыре года.