Чистота не требует жертв: секреты идеального порядка в доме

9 апреля в России отмечается профессиональный праздник — День работников клининговой отрасли. «Вечерняя Москва» пообщалась с главным специалистом одного из столичных агентств по уборке Юлией Логиновой и узнала секреты идеального порядка в доме.

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По словам эксперта, среди многих хозяек популярно мнение, что домашняя уборка — это долго и слишком энергозатратно.

Однако если знать несколько секретов, этот процесс может стать более быстрым, эффективным и простым.

Все свое ношу с собой

Перед началом уборки необходимо собрать набор чистящих средств, которые вам понадобятся. Лучше всего приобрести для этого небольшую корзинку. Это позволит переносить все что нужно из одного помещения в другое, не тратя времени на поиск.

— В базовый набор входят универсальные чистящие приспособления: средство для мытья пола, губка, тряпка, полироль для мебели, спирт (при необходимости удалить жирные пятна), очиститель для окон и зеркал, — отметила эксперт.

Также отличным решением будет ежедневная уборка каких-то пространств отдельно.

За дело взялся орех

Бывает, что на помощь приходят неочевидные вещи.

— Например, если потереть какие-то дефекты на дереве грецким орехом, они исчезнут. Продуктовую сетку от овощей можно использовать вместо губки для очень сильных загрязнений посуды, а лимонная кислота помогает отмыть разделочные доски, — рассказала Юлия.

А вот, к примеру, для эффективной очистки окон от загрязнений отлично подойдет лимонный сок. Его вам понадобится 50 граммов на стакан воды. В преддверии сезона помывки окон совет точно придется кстати.

Всего понемногу

Не бойтесь миксовать бытовую химию с профессиональными чистящими средствами. Но учтите, в профессиональных средствах более активные компоненты, которые могут даже навредить.

— Средства, в которых уровень pH от 1 до 5,9, помогают справиться с ржавчиной и сильным налетом. Средства с pH выше 6,0 предназначены для более слабых загрязнений, небольших жирных пятен. Профессиональные средства для стирки я покупать не советую — с их дозировкой легко переборщить и испортить вещи, — добавила Юлия.

Во всем важен баланс. Но главное — внимательно читать инструкцию перед использованием средств.

Сбережем деньги

Стоимость чистящих средств часто скачет — ряд составляющих химикатов для их производства поставляют из других стран.

— Лучший вариант — приобретать сразу большие объемы на маркетплейсах. Там стоимость порой в 2,5 раза ниже, чем в розничных магазинах. И такого объема хватит надолго. Еще один совет — по возможности узнать, нет ли у производителя магазина при заводе: там цены практически оптовые, — заключила эксперт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— В начале года цены на бытовую химию в стране снизились на 5–7 процентов. У нас появился широкий ассортимент средств отечественных производителей, которые полностью смогли заменить ушедшие бренды. Уверен, что дальше тенденция продолжится, возможны, конечно, небольшие сезонные скачки, но в пределах 1 процента.

КСТАТИ

Домашняя уборка помогает сжечь большое количество калорий. В среднем два часа такой уборки помогают потратить 140 ккал, если мыть полы, протирать пыль, окна. А если добавить «тренировки» с пылесосом, то можно улучшить результат.

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Сейчас маркетплейсы представляют большое количество различных устройств для уборки. Мы собрали самые эффективные и недорогие из них:

Пылесос для удаления пылевого клеща — 3900 рублей.

Стиральная машинка для обуви — 5600 руб лей.

Швабра с распылителем — 900 рублей.

Электрощетка для уборки — 1272 рубля.

Скребок для чистки ковров — 300 рублей.

Щетка для мытья посуды — 195 рублей.

Пылесос с функцией влажной уборки — 10 000 руб лей.

Швабра гибкая — 1000 рублей.

Щетка для чистки клавиатуры — 500 руб лей.

Мощный пароочиститель — 2000 рублей.

Перед покупкой лучше внимательно изучить отзывы — нередко на маркетплейсах гаджеты подделывают и продают не слишком надежный товар. Также можно попросить у продавца видео перед отправкой товара, чтобы убедиться в его сохранности.