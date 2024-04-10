Основные критерии выбора гейзерной кофеварки

Гейзерные кофеварки многие выбирают потому, что они просты в эксплуатации и позволяют получить напиток с насыщенным ароматом. Но на что конкретно нужно обращать внимание у таких моделей?

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Существует множество разновидностей гейзерных кофеварок. Они предназначены для газовых плит, а другие работают на электричестве.

Есть четыре важных момента, на которые нужно обязательно смотреть при покупке кофеварки.

Материал. Лучше всего брать гейзерную кофеварку из алюминия или нержавеющей стали. Они долговечны и устойчивы к коррозии. Также можно посмотреть на модель с верхом из стекла, но стоить она будет уже дороже.

Размер. Выбирайте его в зависимости от того, сколько чашек кофе вы собираетесь готовить за один раз.

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Тип плиты. При покупке кофеварки для газовой плиты убедитесь, что модель будет соответствовать всем требованиям.

Бренд и отзывы. Почитайте перед приобретением кофеварки отзывы и поищите информацию о репутации бренда.