Что делать, если затопили соседи: пошаговый план

Неисправность стиральной машины, повреждение труб или батарей, не закрытый по невнимательности кран — это лишь некоторые причины затопления жилья в многоэтажном доме. Что делать при потопе в квартире?

© News.ru

Чтобы совладать со стрессом и минимизировать ущерб, стоит иметь под рукой пошаговый алгоритм действий.

Что делать при потопе в квартире: первые шаги

Что делать при потопе, когда протечка только обнаружена? Чтобы минимизировать ущерб, не поддавайтесь панике. Вместо этого первым делом обесточьте квартиру. Отключения бытовой техники недостаточно. Чтобы избежать замыкания, выключите электричество через электрощит.

Затем перекройте воду через стояки водоснабжения. Поднимитесь к соседям, устроившим потоп, и попросите их сделать то же самое. В некоторых случаях, например, при поломке стиральной машины, это поможет избежать дальнейшего затопления.

Если соседи не открывают дверь, необходимо позвонить в аварийную диспетчерскую. Ее номер имеется на информационном стенде в подъезде. Его также можно найти на квитанции ЖКУ (ищите графу «Дополнительные телефоны»). После звонка в аварийную службу на место ЧП прибудет сантехник, который перекроет подачу воды в подъезде.

Что делать при потопе дальше? Зафиксируйте нанесенный вам ущерб на фото и видео. Заручитесь поддержкой свидетелей: пригласите на место аварии соседей из квартир напротив. В крайнем случае они будут свидетельствовать в вашу пользу в суде.

Что делать в случае потопа: составляем акт о заливе квартиры

Идем дальше. Что делать после потопа, когда поток воды удалось остановить? Следующим шагом станет составление акта о заливе помещения. В большинстве случаев его составляют сотрудники управляющей компании. Они обязаны прибыть на место ЧП после звонка в аварийную службу. Обследованию подлежит не только ваша квартира, но и жилье соседа, виновного в потопе.

Если служащие ЖЭК не приехали, составьте акт самостоятельно в произвольной форме. Он должен содержать:

дату составления; имена собственников обеих квартир; причину затопления; описание ущерба; подписи пострадавшего, виновника ЧП, сотрудников УК/свидетелей.

Если владелец квартиры сверху отказывается ставить подпись, можно обойтись и без нее. Но в акте должна быть сделана соответствующая пометка.

Акт составляется в двух экземплярах. Один остается на руках у пострадавших. Второй нужно отправить на юридический адрес управляющей компании (если представитель УК не явился на место потопа).

Отметим, что акт — обязательный документ, который нужно составить в любом случае. Он пригодится, даже если сосед сразу согласился компенсировать ущерб. Именно акт о заливе обезопасит вас, если виновник вдруг передумает возмещать расходы и дело дойдет до суда. На составление акта дается 12 часов.

Кто виновен в заливе квартиры

Стоит уточнить, что в случае ЧП вина не всегда лежит на соседях сверху. Они обязаны возместить вам ущерб, если к потопу привели:

дыры в трубах в квартире; засор в ванне; неисправная техника (например, стиральная машина); включенный кран.

В некоторых случаях виновниками могут стать третьи лица. Например, бригада рабочих, недавно сделавшая ремонт в квартире сверху. Впрочем, их вину (то есть некачественное оказание услуг) нужно будет доказать. Если квартира сверху сдается под съем, то виновник определяется договором аренды. Им может быть как арендодатель, так и арендующий.

Если причиной потопа стали протекающая крыша или поломка общих стояков водоснабжения (до запирающего крана), то ответственность лежит на управляющей компании.

Так или иначе ущерб возмещает виновная сторона. В эту сумму входят средства на ремонт и замену мебели, услуги оценщика и юриста, а также компенсация морального ущерба.

Что делать после потопа: оценка и компенсация ущерба

Что делать в случае потопа, если ваша квартира застрахована? Свяжитесь с представителем страховой компании и убедитесь, что ваш случай покрывается страховкой. В таком случае ответственность за взыскание компенсации переходит к компании.

Лучшим разрешением ситуации будет мирное урегулирование конфликта. Постарайтесь договориться с соседями о возмещении ущерба. В идеале стоит иметь под рукой чеки за мебель и материалы для ремонта. Это поможет определить размер компенсации. Если чеков нет, но сумма компенсации не вызывает разногласий, договориться можно без вмешательства третьих лиц. Достаточно составить письменное соглашение, включающее:

размер, порядок и сроки возмещения ущерба;

порядок действий в случае, если стороны нарушат соглашение.

Документ стоит заверить у нотариуса.

Что делать, если соседи затопили ваше жилище, но не признают вину? Вам потребуется помощь стороннего лица — профессионального оценщика. Существует множество компаний, предлагающих соответствующие услуги. Чтобы не прогадать, выберите организацию из единого реестра СРО оценщиков.

Оценщик проводит экспертизу, в результате которой устанавливается размер ущерба. К слову, приглашать на осмотр соседа-виновника необязательно. Но вы должны уведомить его о проведении оценки, например, телеграммой. И имейте в виду, что в случае, если виновник потопа не согласен с мнением вашего оценщика, он также имеет право заказать экспертизу.

Заключение оценщика нужно приложить к досудебной претензии. Она составляется в свободной форме и включает такие сведения, как:

ФИО и контакты обеих сторон;

описание происшествия;

обоснования ваших требований и описание последствий их невыполнения;

акт о заливе; фото- и видеодоказательства потопа;

результаты экспертизы оценщика.

Если и после этого виновник отказывается компенсировать ущерб, придется обращаться в суд. Составьте исковое заявление, включающее:

подтверждение права собственности на квартиру;

акт о затоплении;

заключение оценщика;

уведомление о проведении экспертизы, отправленное виновному; квитанцию об оплате госпошлины;

дубликат искового заявления для виновной стороны.

Все перечисленные документы, за исключением квитанции об оплате, являются копиями. Оригиналы потребуются непосредственно на судебном заседании.

Иск подается по месту нахождения виновной стороны. Если ущерб не превышает 50 тысяч рублей, обратитесь к мировому судье. В противном случае подайте иск в районный суд.

При наличии всех документов и фото- и видеодоказательств суд с большой вероятностью встанет на вашу сторону. Однако виновная сторона может по-прежнему отказываться возмещать ущерб. В таком случае придется получить в суде исполнительный лист и обратиться к приставам. Тогда контроль за исполнением судебного постановления перейдет в их руки. Итак, мы выяснили, что делать, если вас затопили соседи сверху. Риски оказаться затопленным имеются всегда. Причем вы можете стать не только пострадавшим, но и виновным. Чтобы минимизировать вероятность ЧП, регулярно проверяйте водопровод, канализацию и систему отопления, а также застрахуйте жилище.