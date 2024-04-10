Какие бытовые привычки портят украшения

Эксперт по ювелирной моде Елена Ракутина рассказала, что сохранить безупречный вид украшений можно путем их правильного хранения. Об этом сообщает Life.ru.

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По словам специалиста, снимать украшения нужно при мытье посуды, использовании химических средств, активной уборке и уходовых процедурах. Химические вещества в составе некоторых средств могут привести к утрате блеска и появлению пятен, а активные действия – к царапинам и повреждениям на украшениях. Удержать приятный внешний вид ювелирных изделий можно, соблюдая несколько правил.

"После снятия ювелирного изделия его следует протереть специальной салфеткой для ухода за украшениями или салфеткой из микрофибры", – рекомендовала Ракутина.

Для придания блеска эксперт посоветовала обрабатывать украшения раз в месяц специальным средством для ухода. Поступать аналогичным образом следует с драгоценными или полудрагоценными камнями. С жемчугом нужно обращаться к специалисту.

Изделия из серебра и с позолотой Ракутина посоветовала хранить в сухом и темном месте, поскольку солнечные лучи и влага могут спровоцировать изменение цвета. Для недопущения заломов на браслетах их нужно хранить в расстегнутом виде в продолговатых отсеках шкатулок.

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