Как подготовить теплицу к дачному сезону

C приходом весны всем садоводам необходимо подготовить теплицу к дачному сезону, продезинфицировать помещение от вредителей и поменять пленку, рассказала NEWS.ru агроном и садовод Октябрина Ганичкина. Она посоветовала использовать раствор карбофоса, который не вредит человеку и уничтожает паутинного клеща.

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Нужно навести полный порядок, промыть стекла, продезинфицировать от вредителей, в частности от зимующего паутинного клеща и тли. Лучше всего дезинфицировать карбофосом. Он не вреден человеку, паутинный клещ погибает от этого раствора. Нужно посмотреть проволоки, часто остаются узлы, и клещ находится именно там. Нужно протереть проволоку мыльным раствором, промыть снаружи и внутри, чтобы она блистала, — сказала Ганичкина.

Как отметила садовод, если земле больше трех лет, лучшее ее полностью заменить. Однако если она лежит второй год, лучше убрать сверху 5 см, перекопать и сверху добавить 10 см свежей, хорошей и готовой земли для растений, томатов и огурцов.

Ранее биолог и агроном Михаил Воробьев заявил, что талый снег полезен для растений и помогает избежать повреждений луковичных культур из-за мороза. По его словам, с весной наступает начало земляных работ для огородников и садоводов, поэтому талый снег может благоприятно повлиять на подготовку к дачному сезону.