Шесть пород собак, которые не советуют заводить ветеринары

Иногда красота действительно требует жертв: манипуляции с внешностью породистых собак на протяжении многих лет привели к тому, что «милые» особенности могут быть несовместимы с полноценной жизнью. Не заводите представителей этих пород, если не готовы нести ответственность за их здоровье.

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Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Организация по защите прав животных PETA называет кавалер-кинг-чарльз-спаниеля «одной из самых нездоровых пород собак в мире», которая страдает от «коктейля» генетических проблем со здоровьем. И это не просто безумная теория из Сети: в Норвегии эту породу собак-компаньонов разводить запретили на законодательном уровне. За симпатичную плоскую мордочку представители породы поплатились здоровьем. В результате инбирдинга (скрещивания животных, состоящих в родстве — нередко близком, ради желаемых характеристик) кавалер-кинг-чарльз-спаниели часто страдают от затрудненного дыхания, нарушения зрения и слуха, проблем с суставами, слишком маленького для мозга черепа и миксоматозной болезни митрального клапана — смертельного заболевания сердца. Все «кавалеры» и их помеси происходят всего от шести питомцев, которые были скрещены для возрождения породы после Второй мировой войны.

Английский бульдог

Изначально английский бульдог был выведен как мускулистая и спортивная собака. Но сегодняшние бульдоги значительно изменились по сравнению со своими предками. Физические особенности породы были настолько преувеличены веками инбирдинга, что бульдоги страдают от множества заболеваний. Их аномально суженные ноздри ограничивают поток воздуха, затрудняя дыхание, особенно когда они выходят на прогулку или пытаются погонять мяч. Недостаток физической активности провоцирует ожирение, что может усугубить проблемы с суставами, обменом веществ и пищеварением. Более того, из-за неправильной формы черепа у представителей породы выпучиваются глаза, что может привести к инфекциям и язвам роговицы, а чрезмерно морщинистая кожа делает их склонными к инфекциям и дерматитам.

Мопс

Физические данные мопсов эксперты называют «экстремальными», ведь породу любят за милую плоскую мордочку, глаза навыкате, морщинистую кожу и упитанное тельце. Именно эти особенности люди стараются сохранить и преувеличить, невзирая на риски для питомцев. В результате собаки часто сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем, которые могут привести к пожизненным страданиям и необходимости дорогостоящего лечения. Изначально у мопсов были длинные лапы, удлиненные носы, прямые хвосты и стройное телосложение, но со временем они стали коротколапыми, плоскомордыми и коренастыми в результате селекции в угоду «милой» внешности.

Такса

Главная особенность породы — вытянутое туловище-«сосиска» и короткие лапы — одновременно и «визитная карточка», и основная причина страданий такс. Сотни лет селекции привели к серьезным проблемам из-за гипертрофированно длинного позвоночника — распространенное среди представителей породы смещение межпозвоночных дисков способно привести к болям в спине, повреждению спинного мозга, сложностям в ходьбе и даже параличу. Несмотря на возможности современной ветеринарной медицины, из-за тяжести заболевания питомца может быть необходимо усыпить. Таксы также подвержены наследственному заболеванию глаз и проблемам с суставами: их лапы могут быть слишком короткими и кривыми из-за генетического заболевания, называемого хондродисплазией.

Бультерьер

Первый бультерьер появился на свет в начале 1800-х годов в результате скрещивания староанглийского терьера и бульдога. В то время популярным развлечением в Европе были собачьи бои, и бойцовские качества были основной целью. Тогда бультерьеры имели стройное изогнутое тело и заметно более заостренный нос. Годы мутаций оставили свой след на внешности породы — деформированный череп и толстое брюшко могут сколько угодно восхищать, но здоровее питомец от таких особенностей не становится.

Бассет-хаунд

Эти «грустные» за счет своей вытянутой морды с обвисшей кожей собаки часто страдают от проблем со здоровьем кожи и глаз. Впалые глаза и характерные «отвисшие» нижние веки делают собак породы восприимчивыми к многочисленным заболеваниям, включая первичную глаукому и язвенный кератит. А специфика кожи, в свою очередь, может привести к дерматиту кожных складок, то есть воспалению кожи, выпадению шерсти и даже образованию рубцов. Короткие изогнутые лапы бассет-хаунда также являются результатом скрещивания: дополнительная копия специфического гена, который вырабатывает белок роста, приводит к такому эффекту.