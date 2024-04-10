Апрель — это месяц, когда многие дачники начинают готовить дома, сады и огороды к новому сезону. В это время уделяют особое внимание посадке, лечению уже растущих деревьев и кустарников, а также защите и уборке участка. О том, как подготовить дачу к летнему сезону, — в материале «Вечерней Москвы».

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Бытовые мелочи:

— в первую очередь следует уточнить готовность к новому сезону — собрать списки семян, препаратов, проверить инструменты;

— перед началом сезона нужно убедиться, что системы дренажа участка не забиты мусором;

— прочистить водосливы у дома, установить на положенные места бочки, если они используются;

— швы тротуарной плитки очистить жесткой щеткой, удалить мох, иначе он быстро разрастется.

Деревья и кустарники:

— апрель — это последний шанс обработать деревья, кусты и приствольные круги под ними, ведь именно там обычно зимуют многие вредители (весна развивается по своим законам, и если вдруг сад начнет активно зеленеть, можно опоздать с обработкой от вредителей);

— можно начинать сажать молодые деревца, кустарники и цветы-многолетники, поскольку они «еще спят». В этом есть большой плюс: «проснувшись», растения сразу активно тронутся в рост.

Плодовые прививки:

— середина апреля — последний срок, когда можно сделать прививки плодовым деревьям. Один из самых простых способов прививки — за кору, в расщеп, окулировкой и улучшенной копулировкой. Подвой (растение, на которое прививают) должен быть активным, то есть с набухшими почками, а привой (черенок, который прививают) — спящим.

Газон:

— необходимо аккуратно вычесать граблями с тонкими металлическими зубьями свои газоны. Так они «надрежут» уплотнившуюся за зиму почву и пустят воздух к корням травы;

— следует проколоть газон специальными приспособлениями или тонкой проволокой, но часто. Позже его можно будет подкормить. Там, где распространяется мох, можно снять его и посыпать почву золой.

Огород:

— на грядки, которые планируется засеивать, нужно накинуть темный нетканый материал. Это позволит земле прогреться;

— ближе к середине месяца можно посеять на грядки холодостойкие культуры — редис, укроп, петрушку, а также морковь и листовой салат;

— теплицы можно засеивать и раньше, но предварительно следует просеять почву в них и дать ей проветриться, чтобы не допустить переизбытка влаги и загнивания посевов. Перед началом сезона теплицу надо вымыть, а главное — защитить от плесени. Серные шашки можно использовать в деревянных теплицах, но не в поликарбонатных.

Обработка от вредителей и болезней:

— если многолетники из года в год заражаются мучнистой росой, следует обратить внимание на препарат «Чистоцвет» (он нейтрализует патогены, которые проникли в ткани растения);

— «Дифеноконазол» подавит развитие патогенной микрофлоры даже при неблагоприятных условиях, этот фунгицид не смоется водой и будет бороться с мучнистой росой и серой гнилью;

— окапывание приствольных кругов можно сделать как ранней весной, так и в апреле. Причем перекопанную землю стоит обработать «Фитоспорином» — этот препарат уничтожит патогенную флору и убьет перезимовавших вредителей;

— также следует осмотреть кору деревьев, трещины и отслоения нужно зачистить и залечить садовым варом, чтобы туда не попали жучки и вредители. При проведении обрезки ветвей места срезов необходимо обрабатывать варом или краской. Следует помнить, что обрезка возможна только до начала активного сокодвижения;

— вишни следует лечить от коккомикоза и клястероспориоза. Для этого подходят хлорокись меди и прочие медьсодержащие фунгициды;

— самые частые болезни слив — монилиоз и полистигмоз, а из вредителей их чаще всего атакуют тля и плодожорка. Для борьбы с ними следует использовать «Биотлин», «Сэмпай», «Батрайдер», «Кинмикс». Перед применением препаратов следует внимательно ознакомиться с инструкцией.

Каждому — своя подкормка:

— следует помнить, что каждое растение любит свое удобрение. Необходимо ознакомиться с видом кустарника, цветка или дерева, а также прочитать, какие именно микро- и макроэлементы ему необходимы для здоровья. К примеру, рододендроны и гортензии любят подкисление почвы, тогда как клематисы — полив меловым раствором;

— по периметру кроны деревьев нужно сделать отверстия и залить туда питательные растворы. Можно осуществить подкорм иначе: три стакана мочевины разбросать по диаметру кроны и полить;

— кустарники подкармливают так: на куст смородины в начале распускания почек идут две столовые ложки аммиачной селитры на ведро (10 литров) воды. Ведро раствора уходит на один куст. Крыжовник кормят, когда у него начинают распускаться листья.

Перегной:

— из сухой травы и опавших листьев можно сделать питательное удобрение для сада и огорода. Убрав их в черные мусорные пакеты, нужно будет подождать, пока мусор превратится в перегной, после чего можно использовать его как удобрение.