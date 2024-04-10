Россиян научили выбирать идеальную лопату для дачи

Самой подходящей лопатой для дачи являются модели с деревянным черенком и заостренным лезвием толщиной 1,5–1,8 миллиметра. Выбирать идеальный инструмент россиян научил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что вышеуказанные варианты больше всего подойдут для сложной почвы и мелких работ в саду.

«Лучшая лопата для дачи — стандартная заостренная с деревянным черенком. Лезвие лучше выбирать стальное, а толщиной не менее 1,5–1,8 миллиметра. Чем больше вес лопаты, тем она прочнее. Но, безусловно, выбирайте тот вес инструмента, с которым вам будет комфортно обращаться», — посоветовал Чаплин.

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