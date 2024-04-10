Как с пользой провести время на даче в апреле

В апреле на даче следует завершить обрезку деревьев, пока не распустились почки, рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что спиливать ветви нужно секатором. Рекомендуется убрать старые, отмершие и мешающие ветки.

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Не нужно спиливать ветви пилой, так можно навредить деревьям. Лучше использовать секатор. Займитесь ветками, которые поломаны, отмершие. Их можно смело срезать. Также следует убрать ветки, которые мешаются. То есть трутся друг о друга или затеняют соседей, — пояснил Туманов.

Также важно убрать ножом трещины на стволах и замазать их садовым варом. По словам садовода, апрель является подходящим временем для работы с почвой. Туманов уточнил, что ее можно разрыхлить с помощью грабель, перекопать при необходимости и удобрить.

Садовод Ольга Воронова порекомендовала защитить деревья от вредителей, которые могли зимовать под корой. Это можно сделать при помощи специального раствора. Стволы деревьев стоит побелить. После 23 апреля можно заняться посадкой саженцев.

Агроном Михаил Воробьев ранее заявил, что талый снег полезен для растений и помогает избежать повреждений луковичных культур из-за мороза. По его словам, с весной наступает начало земляных работ для огородников и садоводов, поэтому талый снег может благоприятно повлиять на подготовку к дачному сезону.