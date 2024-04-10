$93.22+0.47101.23+0.49
Почта

Назван простой способ избавиться от разводов на окнах

Помыть окна без разводов поможет нашатырный спирт. Простой способ эффективно очистить поверхность назвали эксперты издания «БелНовости».

Назван простой способ избавиться от разводов на окнах
© Lenta.ru

Есть два рецепта моющего средства с нашатырным спиртом. Для приготовления первого нужно развести пять капель спирта в пяти литрах воды. Важно тщательно перемешать смесь. При выборе второго способа необходимо смешать 200 миллилитров воды, 200 миллилитров глицерина и пять миллилитров спирта.

Отмечается, что средство не только поможет устранить загрязнения, но и защитит пластик от напыления и появления наледи.

Ранее эксперты портала рассказали домохозяйкам, как избавить квартиру от плесени. Для этого понадобится обработать зараженную поверхность канцелярским клеем.

Дом и сад