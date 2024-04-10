Назван простой способ избавиться от разводов на окнах

Помыть окна без разводов поможет нашатырный спирт. Простой способ эффективно очистить поверхность назвали эксперты издания «БелНовости».

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Есть два рецепта моющего средства с нашатырным спиртом. Для приготовления первого нужно развести пять капель спирта в пяти литрах воды. Важно тщательно перемешать смесь. При выборе второго способа необходимо смешать 200 миллилитров воды, 200 миллилитров глицерина и пять миллилитров спирта.

Отмечается, что средство не только поможет устранить загрязнения, но и защитит пластик от напыления и появления наледи.

Ранее эксперты портала рассказали домохозяйкам, как избавить квартиру от плесени. Для этого понадобится обработать зараженную поверхность канцелярским клеем.