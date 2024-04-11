Какую лопату лучше выбрать для дачи? Ее идеальные параметры

Дачный сезон уже близок, а значит, многих за городом уже ждут грядки и посадки. Для того чтобы работа на природе доставляла удовольствие, инструмент должен быть в порядке — как минимум нужна хорошая, добротная лопата. Какую выбрать для работ на огороде, News.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

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Какая лопата лучше

Как рассказал Чаплин, для сложной почвы и мелких работ в саду лучше всего подойдут модели с деревянным черенком и заострённым стальным лезвием. Толщина лезвия должна составлять не менее 1,5−1,8 мм. При этом стоит не скупиться и выбирать лопату потяжелее — такая будет прочнее и прослужит дольше.

В то же время важно ориентироваться и на собственное удобство — вам должно быть комфортно работать с инструментом, уточнил депутат.

Как сделать альпийскую горку

Лопата пригодиться не только чтобы копать грядки, но и для того, чтобы создать красоту на участке. Отличный вариант — альпийская горка. Она представляет собой насыпь земли с вкраплением валунов, камней и растений и имитирует альпийские луга.

Лучше выбрать место с хорошим освещением и разместить горку там, где есть естественные склоны. На плоской поверхности придётся добавить дренаж.

Камни лучше выбирать одной породы и необработанные. Так горка будет смотреться максимально естественно. Плюс камни нужно утапливать в землю на треть.