Какую лопату лучше выбрать для дачи? Ее идеальные параметры
Дачный сезон уже близок, а значит, многих за городом уже ждут грядки и посадки. Для того чтобы работа на природе доставляла удовольствие, инструмент должен быть в порядке — как минимум нужна хорошая, добротная лопата. Какую выбрать для работ на огороде, News.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
Какая лопата лучше
Как рассказал Чаплин, для сложной почвы и мелких работ в саду лучше всего подойдут модели с деревянным черенком и заострённым стальным лезвием. Толщина лезвия должна составлять не менее 1,5−1,8 мм. При этом стоит не скупиться и выбирать лопату потяжелее — такая будет прочнее и прослужит дольше.
В то же время важно ориентироваться и на собственное удобство — вам должно быть комфортно работать с инструментом, уточнил депутат.
Как сделать альпийскую горку
Лопата пригодиться не только чтобы копать грядки, но и для того, чтобы создать красоту на участке. Отличный вариант — альпийская горка. Она представляет собой насыпь земли с вкраплением валунов, камней и растений и имитирует альпийские луга.
Лучше выбрать место с хорошим освещением и разместить горку там, где есть естественные склоны. На плоской поверхности придётся добавить дренаж.
Камни лучше выбирать одной породы и необработанные. Так горка будет смотреться максимально естественно. Плюс камни нужно утапливать в землю на треть.