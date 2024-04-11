Буся и Жужа: стало известно, каких питомцев чаще всего заводят россияне

За последние три года россияне стали чаще заводить домашних животных. Этот показатель вырос на 11 процентов и достиг отметки в 74,8 миллиона. При этом люди предпочитают чаще заводить кошек — их 49,2 миллиона, а собак — 25,5 миллиона.

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40 процентов владельцев кошек взяли их на улице или по объявлению «в добрые руки», а 27 процентов были приобретены в питомнике или у заводчика. Среди кошек самой популярной оказалась порода британской короткошерстной, среди собак — немецкая овчарка.

На данный момент Россия остается «кошачьей» страной, где таких питомцев в два раза больше, чем собак. При этом последние годы граждане РФ все чаще заводят более одного животного.

Большая часть кошек проживает в городах. Помимо британской короткошерстной, к числу самых популярных пород относят шотландскую вислоухую, сиамскую, мейн-куна и сибирскую. Чаще всего их называют Мурка, Буся, Васька и Барсик.

Большинство домашних собак тоже проживает в городах, 53 процента от общего числа — кобели. Наибольшей популярностью среди россиян пользуются такие породы как немецкая овчарка, среднеазиатская овчарка, чихуахуа, йоркшир-терьер и сибирская лайка. Чаще всего псов называют Найда, Жужа, Арчи, Рекс и Шарик, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты четвертой всероссийской переписи домашних питомцев.

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