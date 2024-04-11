Россияне рассказали сколько денег тратят на дачу

Россияне любят отдыхать на даче, но редко делают на ней ремонт, следует из результатов опроса «Росгосстраха» и ВТБ. Участок за городом есть у 41% опрошенных. 61% посещают его 1–2 раза в месяц, 33% — каждые выходные, а 5% переехали туда жить, передаёт РБК.

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23% респондентов вложили в обустройство дачи до 1 миллиона ₽. В эту сумму входит покупка земли, ремонт дома, мебель. 61% — от 1 миллиона ₽ до 5 миллионов ₽, 9% — от 5 миллионов ₽ до 10 миллионов ₽ 7% — свыше 10 миллионов ₽.

Более половины участников опроса ремонтируют дачу раз в десять лет или реже, 24% — раз в пять-десять лет, 5% — раз в три-пять лет, 3% — каждые два года. Причём 14% дачников ещё ни разу не делали ремонт. Большинство россиян — 63% — начинают ремонт ради смены интерьера, 7% занимаются перепланировкой, а 4% пришлось ремонтировать загородный дом после пожара.

69% тратят на ремонт дачи 100–300 тысяч ₽, 12% — до 100 тысяч ₽, 11% — 300–500 тысяч ₽, а 8% — более 500 тысяч ₽. 57% россиян пожаловались, что денег на ремонт у них не хватает. Среди проблем 22% респондентов отметили низкое качество ремонта, 11% столкнулись с порчей стройматериалов.

73% ежемесячно тратят на содержание дачи до 10 тысяч ₽, 24% — 10–50 тысяч ₽, 3% — свыше 50 тысяч ₽. Страхуют свою загородную недвижимость только 16% дачников.