Названы смертельно опасные последствия «обнимашек» с домашними животными

Домашние животные могут переносить опасных паразитов, рассказала NEWS.ru инфекционист Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская. По ее словам, «обнимашки» с кошкой или собакой, особенно подобранными на улице, чреваты заражением токсоплазмой. Медик добавила: данный недуг провоцирует в дальнейшем развитие шизофрении или биполярного расстройства.

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Токсоплазмоз ведет к поражению нервной системы, которое у женщин может проявляться в том числе невозможностью выносить ребенка — в организме больной матери паразит проникает в ткани зародыша и препятствует нормальной закладке нервной трубки, что ведет к выкидышу на раннем сроке. У обоих полов болезнь ведет к постепенным изменениям в психике, развиваются шизофрения, биполярное расстройство и другие патологии, — подчеркнула Малиновская.

Ранее кинологи уральской школы выступили против йоги с щенками корги. Специалисты из Челябинска и Екатеринбурга рассказали, что из-за подобных развлечений для людей страдают собаки. По их словам, набирающая популярность йога с собаками травмирует психику и ослабляет иммунитет щенят.

До этого ветеринарный врач Юлия Богданова сообщила, что в первые 15 минут после укуса змеи нужно промыть образовавшуюся у собаки рану. Специалист уточнила, что важно дать домашнему любимцу антигистаминный препарат — нужно всегда иметь его в аптечке и брать с собой на прогулки в лес.