Весной многие стремятся навести чистоту в своем жилище, добавить уюта и свежести. Как правильно делать генеральную уборку, рассказал в беседе с Life лидер дивизиона «Средства по уходу за домом» «Юнилевер Русь» Валерий Туаев. По его словам, убираться необходимо, начиная с потолка.

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«Этот принцип поможет держать уже вымытые поверхности в чистоте. Начинайте с потолка, люстр, шкафов и стен, постепенно спускаясь к полу. Пыль с поверхностей эффективнее всего удалять тряпкой, пропитанной средством для чистки стекол. Если не удается добраться до труднодоступных мест, можно намотать пропитанную ткань на карандаш», — посоветовал Туаев.

Он также напомнил, что раз в полгода необходимо стирать шторы, подушки — три раза в год, одеяла — раз в квартал.

До этого эксперты объяснили, как нужно дезинфицировать квартиру при наличии питомцев.

Специалисты советуют тщательно удалять с поверхностей мочу животных, так как она содержит в себе опасные для человека бактерии. Чтобы убрать запах, рекомендуется после удаления пятна посыпать поверхность пищевой содой или молотым кофе. Можно добавить туда несколько капель эфирного масла. Оставить средство следует на всю ночь, чтобы оно впитало запах, а на утро помыть.

Также рекомендуется использовать перекись водорода, а затем — мыльный раствор. При желании полы можно мыть специальными средствами, которые продаются в зоомагазинах. Такие гели и аэрозоли помогают дезинфицировать поверхности и эффективно устраняют запах.

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