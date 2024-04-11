Можно ли сажать растения под окнами многоэтажки

Посадки под окнами многоквартирного дома необходимо согласовывать с собственниками жилья или муниципалитетом. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

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По ее словам, прежде чем что-то сажать возле многоэтажного дома, необходимо выяснить статус земельного участка.

Если земля является частью общедомового имущества, то, чтобы посадить какие-то цветы или организовать клумбу, нужно собрать всех собственников и провести голосование. Если большинство будет согласно, то только тогда можно будет что-то сделать.

"Если земля муниципальная, лучше обратиться в муниципалитет с просьбой дать согласие на посадку растений", – советует юрист.

Если человек посадит что-то без разрешения, от него могут потребовать вернуть все в исходное состояние, то есть убрать насаждения.