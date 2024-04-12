Как правильно постелить ламинат в квартире своими руками

Ламинат - самый популярный материал для покрытия пола. На первый взгляд кажется, что эта работа под силу только специалисту.

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Однако, зная особенности такого покрытия и четко соблюдая правила, можно уложить ламинат своими руками.

Какие инструменты нужны для укладки ламината

Чтобы самостоятельно выполнить работу, вам понадобятся следующие инструменты:

Пила по дереву либо электролобзик (чтобы не тратить лишних денег, последний можно взять напрокат). Если не требуется делать фигурный разрез, а нужно просто перепилить доску, можно использовать специальный резак для ламината, который еще называют гильотиной; Молоток (для ровной и плотной стыковки ламелей - чтобы не было прорех). Можно вместо молотка использовать киянку; Упорная планка (брусок, который гасит и распределяет силу удара, чтобы не происходила деформация замков); Клинья, чтобы сделать отступ от стены до края ламината (равный 1 см); Металлическая скоба, позволяющая подгонять доски по краям, если сделать это по-другому невозможно; Нож (лучше - канцелярский) для раскройки подложки; Рулетка длиной не менее 5 метров;Карандаш для нанесения разметки;Линейка-угольник или транспортир.

Варианты укладки ламината

Перед началом работы с ламинатом нужно выбрать вид укладки. Для этого рассмотрим несколько вариантов и разберем их плюсы и минусы.

Прямая

Это "классический" вариант, а потому самый экономный и быстрый. Как он выглядит, всем хорошо известно: ламинат выкладывается прямыми линиями вдоль стен.

Специалист по ремонту Вартан Григорян отмечает, что у прямой укладки может быть несколько видов (продольная, поперечная, со смещением и т.д.) и у каждого есть свои плюсы.

"Например, при продольной укладке, то есть когда ламинат кладут вдоль длинной стены, комната будет выглядеть визуально длиннее, а поперечная подчеркнет структуру панелей, если она рельефная", - поясняет мастер.

По диагонали

При таком типе укладки ламинат кладут не вдоль стен, а под углом (обычно от 40˚ до 60˚). Это визуально увеличивает пространство помещения. Укладка по диагонали более сложна и требует подгонки.

"Такая укладка выглядит более красиво, однако у нее есть у ряд недостатков. Это слишком большой расход материалов и большой остаток обрезков. Кроме того, работа будет занимать больше времени", - поясняет эксперт по флиппингу, гендиректор инвестиционной компании Todayprice Игорь Галузин.

Ёлочкой

При укладке ёлочкой ламинированный пол выглядит как паркет. Такой вариант можно назвать самым эстетичным, но и самым сложным.

"Основной его минус заключается в длительности работы. Вся укладка происходит практически поштучно, а скорость работы составит в среднем 30 плашечек в час", - предупреждает Галузин.

Эксперт отмечает, что все варианты можно использовать в работе, чтобы разнообразить интерьер. Например, в детской комнате проще будет сделать обычную, прямую укладку, так как часто пол в этой комнате все равно застилают ковром. В проходных местах (например, в коридорах) красиво будет смотреться укладка по диагонали. А основную комнату дома, гостиную, можно оформить елочкой.

Подготовка поверхности: пошаговая инструкция

"Основная прелесть ламината состоит в то, что подготовка поверхности при этих работах практически минимальна, - объясняет Игорь Галузин. - При этом допускаются перепады поверхности до 2-3 мм на 1 кв. м, но все можно компенсировать с помощью подложки под ламинат".

Этапы работы:

Постелите на пол целлофан или полиэтилен. Если стяжка пола - более 5 сантиметров и сделана недавно (прошло меньше двух месяцев), то стелить под первым слоем целлофан или полиэтилен рекомендовано, чтобы исключить возможность попадания влаги на ламинат, так как стяжка еще влажная. В противном случае вы получите испорченный продукт. Полностью удалите с поверхности пыль. Это можно сделать пылесосом или влажным веником. Максимально выровняйте поверхность. Если у вас просто стяжка и нет наливного пола, то обязательно прогрунтуйте поверхность. Если же у вас наливной пол или вы укладываете ламинат на фанеру, то, соответственно, делать грунтовку не надо. На этом этапе желательно уложить шумоизоляцию - подложку.

Укладка подложки и гидроизоляции

При укладке на бетон или дерево наличие подложки - обязательное условие. Она представляет собой мягкий материал, на который уже укладываются непосредственно ламели.

Подложка под ламинат выполняет сразу несколько функций - выравнивает поверхность, предотвращает возможное попадание влаги и способствует шумоизоляции. Кроме того, благодаря подложке ламинат не будет скрипеть и при длительном использовании деформироваться от нагрузок.

Виды подложки

Подложка бывает:

Полиэтиленовая. Такая подложка представляет собой газонаполненный полиэтилен, который внешне напоминает губку с мелкими ячейками. Она доступна по цене, проста в укладке и универсальна, поскольку подходит не только для ламината, но и для других покрытий. Такая подложка хорошо "прячет" неровности пола.

Пенополистирольная. Эта подложка представляет собой синтетический полимер и выпускается в разных видах - рулонами, листами или гармошкой. Она лучше переносит нагрузки, чем полиэтиленовый аналог, и отличается очень высокой тепло- и гидроизоляцией.

Хвойная. Эта натуральная подложка, как понятно из названия, изготавливается из древесины хвойных пород. Продают ее в виде плит. Такая подложка, соответственно, экологична, а также способствует хорошей тепло- и шумоизоляции.

Фольгированная. У фольгированной (металлизированной) подложки есть отражающий слой (с одной или с двух сторон), что отличает ее от других. Ее основание представляет собой вспененный полиэтилен, полистирол либо пробку, и при ее укладке не требуется использовать дополнительный слой для гидроизоляции. Такая подложка обладает высокой теплоизоляцией и отлично подойдет для теплых полов.

Пробковая. Подложка из природного пробкового материала экологична, не гниет, не покрывается плесенью, не вызывает аллергии. Она достаточно упруга и прочна. Эта подложка также хорошо переносит высокое давление и является отличной звукоизоляцией. Такая подложка совместима с теплыми полами.

"В качестве шумоизоляции идеально подходит пробковое покрытие. Если вы кладете ламинат на ровную поверхность, толщина подложки может составлять 2-3 миллиметра, если же на полу есть какие-то неровности, лучше использовать подложку толщиной 5 мм и больше", - уточняет Галузин.

Укладка ламината

"Клик" или "лок": как выбрать тип замка

После укладки подложки можно покупать ламинат. При этом стоит знать, что для монтажа ламелей есть два типа замков:

"Клик", который защелкивается. Это соединение - разъемное, то есть при желании его легко открыть. При использовании этого замка никакие дополнительные инструменты не нужны. "Лок", который представляет собой соединение с шипами и пазиками. Их надо вставлять один в другой, для чего используют молоток-киянку. При выборе такого вида замка следует знать, что разъединить скрепленные панели (например, если впоследствии потребуется замена) уже не получится.

Эксперт советует брать вариант на защелках (замки типа "клик") и обязательно купить все сразу - одной партией.

"При покупке обратите внимание, чтобы у партии была одна дата производства, потому что ламинат из разных партий может сильно отличаться. У вас даже могут не срабатывать, не заходить замки, - предупреждает Галузин. - А сами плашки могут иметь разницу в несколько миллиметров.

Как правильно класть ламинат: вдоль или поперек комнаты

"Если укладывать не перпендикулярно, а параллельно окну, то будут хорошо видны все швы и стыки - особенно в дневное время, когда солнечные лучи будут выделять их особенно сильно", - поясняет эксперт.

Игорь Галузин рекомендует придерживаться "укладки по окну" - когда длинная сторона ламината укладывается перпендикулярно окну.

Работать надо не спеша, внимательно следите за первыми тремя рядами, чтобы при укладке у них не разъезжались швы.

При работе следуйте подробной инструкции, которая указана на упаковке, при этом обратите внимание на зазор между стеной и ламинатом.

Укладка ламината пошагово: инструкция мастера

Мастер по ремонту Вартан Григорян выделяет следующие общие этапы в процессе укладки:

Зафиксируйте по периметру комнаты у стен колышки, чтобы при укладке панелей получился 10-15-миллиметровый зазор от края до стены. Начните ряд с целой планки, состыкуйте детали, при необходимости последнюю придется подрезать. Второй ряд начните с нее же. Соберите второй ряд, придвиньте к первому и совместите их. Продолжите укладывать другие ряды таким же образом. Последний ряд должен упереться в ограничительные клинышки.

Укладка ламината на деревянный пол

Если у вас деревянный дощатый пол, можно класть ламинат на него. В этом случае обязательно проверьте, чтобы на досках не было плесени, но в любом случае лучше перестраховаться и обработать всю поверхность специальным антисептическим средством. Также проверьте, нет ли расшатанных, скрипящих досок. Их нужно закрепить с помощью гвоздей или саморезов.

Как и в других случаях, перед укладкой ламината на деревянный пол всю поверхность нужно пропылесосить. Специалисты не рекомендуют класть на деревянную дощатую поверхность гидро- или пароизоляцию, потому что в этом случае есть риск появления плесени, а доски под ламинатом могут начать гнить. Исключение составляет диффузорная мембрана - этот синтетический материал в качестве подложки применять можно. Однако лучше все-таки использовать натуральное покрытие - пробковое рулонное, битумно-пробковое или битумно-резиновое.

"При укладке ламината на деревянный пол подложку раскатывают параллельно доскам, а ламели - наоборот, перпендикулярно", - поясняет Григорян.

Укладка ламината на линолеум

Изначально считалось, что класть ламинат на линолеум нельзя, но если вы используете материал высокого качества, его производители допускают такую укладку. В этом случае толщина ламелей должна быть большой (минимум 8 мм), а толщина старого материала - не более 3 мм. Еще одно условие - линолеум должен быть качественно наклеен на основу, на нем не должно быть трещин, дырок, пузырей и других дефектов.

Если на линолеуме есть пузыри, их прокалывают и вводят внутрь специальную клеящую смесь и затем плотно прижимают поверхность. Трещины заполняются силиконовым герметиком. Если же на линолеуме есть отверстия, придется делать "заплатки", которые сажают на клей.

Стелить подложку на линолеум не нужно: он сам будет выполнять эту роль. После удаления пыли можно приступить к укладке ламината, при этом температура в помещении не должна быть слишком холодной или жаркой (в идеале - 18-25°), а воздух не должен быть чрезмерно влажным или пересушенным. Если у вас отапливаемые полы, обогрев при укладке работать не должен.

Распространенные ошибки

При укладке ламината своими руками по неопытности можно совершить ошибки, которые впоследствии могут испортить всю выполненную работу. Вот самые распространенные из них.

Ламинату не дали "акклиматизироваться" - иными словами, адаптироваться к влажности и температуре помещения.

"Укладывать ламинат желательно хотя бы дня через два после покупки. Подержите его в том же помещении, где будут идти работы, чтобы "вылежался", - советует Вартан Григорян.

Если ламели будут "привыкать" к условиям непосредственно после укладки (сжиматься либо расширяться), уже готовый пол деформируется.Мастер забыл о зазорах между ламелями и стенами, которые нужны на случай реакции на влажность. Ламинатная доска может чуть-чуть расшириться, и, если места для этого не будет, пол, как и в первом случае, может испортиться.

"Если вы укладываете ламинат 32 или 33 класса, зазор между существующими стенами, колоннами и так далее рекомендует делать не меньшим, чем 10 мм, а лучше - 15 мм", - советует Игорь Галузин.

Владелец решил сэкономить и не покупать подложку. Как было сказано выше, этот слой очень важен, потому что без него пол начнет скрипеть, у него будет плохая тепло- и шумоизоляция, а также ламинат не будет защищен от влаги.Использована слишком толстая подложка. Иногда, желая максимально выровнять пол, при укладке ламелей своими руками используется чрезмерно толстая подложка. Такая суперамортизация при больших нагрузках на поверхность пола чревата измягчением и износом ламината.

Ламинат намертво прикрепили к полу. При выполнении работы своими руками по неопытности может возникнуть желание крепко прикрепить ламинат к поверхности - мол, так надежнее. Делать это нельзя, потому что ламинат требует "плавающей кладки", иначе у досок не будет возможности расшириться или сжаться. Без возможности двигаться пол вздуется либо деформируется, а сами ламели повредятся.

Как правильно ухаживать за ламинатом: полезные советы

Чтобы на поверхности не образовывались царапины и другие повреждения, регулярно очищайте ламинат от грязи и пыли.

При мытье полов используйте материал из микрофибры и не допускайте излишнего увлажнения. Хорошо отжимайте тряпку, лишнюю воду на поверхности сразу удаляйте с помощью салфетки или сухой тряпки. Если под покрытие попадет влага, ламинат может вздуться. По той же причине не используйте при мытье полов пар и горячую воду.

Не мойте пол абразивными средствами, которые могут испортить защитный слой материала. Купите в магазине специальное чистящее средство для ламината.Старайтесь не поцарапать ламинат ножками мебели. Для этого используйте подкладки и коврики (например, ламинат может протереться, если в комнате стоит компьютерное кресло на колесиках и под ним нет специального коврика), на ножки столов и стульев лучше прикрепить наконечники из фетра.

При покупке ламината обратите внимание на рекомендации производителя: для каждого типа могут быть указаны свои особенности ухода и очистки поверхности.