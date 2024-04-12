Как часто нужно стирать шторы, подушки и одеяла? Хорошие новости для ленивых

Как только пришла весна и выглянуло солнышко, многие хозяйки увидели в воздухе пыльную взвесь и вспомнили о генеральной уборке. Здесь не хватит просто провести влажной тряпкой по поверхностям, нужно обратить внимание и на шторы. Их как раз можно стирать каждую весеннюю уборку. А что насчёт одеял и подушек?

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Как часто стирать шторы, подушки и одеяла

Лидер дивизиона «Средства по уходу за домом» «Юнилевер Русь» Валерий Туаев рассказал, как часто нужно стирать самые забываемые предметы в доме.

Шторы нужно стирать раз в год или полтора года. Подушки нужно стирать три раза в год и регулярно проветривать. Одеяла нужно стирать раз в квартал.

Если обнаружили подозрительное пятно на одеяле, то не стоит сразу вызывать химчистку. Сперва стоит попробовать воспользоваться специальным спреем от пятен на текстиле и мебели, пишет Life.ru.