Как часто нужно стирать шторы, подушки и одеяла? Хорошие новости для ленивых
Как только пришла весна и выглянуло солнышко, многие хозяйки увидели в воздухе пыльную взвесь и вспомнили о генеральной уборке. Здесь не хватит просто провести влажной тряпкой по поверхностям, нужно обратить внимание и на шторы. Их как раз можно стирать каждую весеннюю уборку. А что насчёт одеял и подушек?
Как часто стирать шторы, подушки и одеяла
Лидер дивизиона «Средства по уходу за домом» «Юнилевер Русь» Валерий Туаев рассказал, как часто нужно стирать самые забываемые предметы в доме.
Шторы нужно стирать раз в год или полтора года. Подушки нужно стирать три раза в год и регулярно проветривать. Одеяла нужно стирать раз в квартал.
Если обнаружили подозрительное пятно на одеяле, то не стоит сразу вызывать химчистку. Сперва стоит попробовать воспользоваться специальным спреем от пятен на текстиле и мебели, пишет Life.ru.