Что нужно сделать с клубнями картофеля перед их посадкой

Дачный сезон уже начался, многие россияне уже разобрали дачи после зимы и пристроили на подоконниках рассаду. Картофель тоже уже скоро можно будет высаживать в землю, но сперва следует его подготовить.

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Причём начинать нужно уже сейчас. Специалист рассказал, что нужно делать с клубнями и зачем это нужно.

Как подготовить картофель к посадке

Президент группы компаний «Русский огород», член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства России Владислав Корочкин рассказал, что перед высадкой картофеля в землю нужно его зазеленить. Для этого клубни нужно выложить на хорошо освещаемое место и оставить на 2−3 недели.

Зачем зеленить картофель

По словам специалиста, на свете в картофеле начинает накапливаться солонин, который синтезируется из крахмала. Из-за этого клубень зеленеет и становится горьким на вкус — причём и для вредителей тоже. Поэтому в дальнейшем в земле картошка будет защищаться солонином от проволочника и других насекомых.

К тому же проростки на солнце вырастают крепкими и кустистыми, что повысит в будущем урожайность картофеля, пишет Pravda.Ru.

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