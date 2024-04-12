Нужно ли убирать корневую поросль у плодовых деревьев, рассказал агроном

Корневая поросль нередко ухудшает жизнь садоводам своим обилием. Наиболее часто она появляется у слив, наблюдается это явление и у других плодовых деревьев. О том, что делать с разросшимися корнями, рассказал в беседе с aif.ru агроном Денис Терентьев.

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«Корневая поросль плодовых деревьев однозначно подлежит уничтожению. Она отнимает очень много сил у породившего ее дерева, ослабляя параллельно еще и его иммунитет, то есть способность противостоять болезням», – отметил специалист.

По его словам, корневая поросль также становится пристанищем большого числа вредителей, привлекает и тлю, также это рассадник болезней для дерева. Если вовремя не ликвидировать ее, то все усилия по защите растения будут напрасными.

Уничтожению поросль подлежит на ранних стадиях, подчеркивает агроном. Чтобы убрать не нужную поросль, следует найти горизонтальный корень, от которого она, собственно, и идет, и вырезать этот корень, вместе с отростками.

Кроме того, по словам специалиста, старые пни уже отживших свое деревьев не рекомендуется оставлять, так как они могут вокруг себя наплодить целые заросли, которые не будут безопасны для других растений и почвы.