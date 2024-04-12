Кинолог предупредил об опасности собачьего дружелюбия

Дружелюбный характер собаки представляет для нее опасность, так как может вызвать агрессию у других животных, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с РИАМО специалист уточнил, что некоторые сородичи могут испугаться слишком радостной реакции питомца.

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Если ваш питомец радостно несется прямо на сородича, это может напугать его. Не распознав дружелюбие, собака может отреагировать агрессивно на действия вашего любимца. Это может закончиться серьезным конфликтом, — пояснил Голубев.

Слишком общительная собака может приставать к незнакомцам на улице. По словам кинолога, не все люди любят животных, чужой активный питомец вызовет у таких людей негативные эмоции. Кроме того, настойчивость животного может напугать прохожего, из-за чего тот может случайно ранить собаку. Дружелюбие приводит и к постоянному перевозбуждению. В этот момент важно корректировать поведение домашнего любимца, посоветовал Голубев. В противном случае собака будет воспринимать отсутствие реакции как поощрение.