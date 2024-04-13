Дачникам назвали растения для посадки в апреле

Эксперт «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова в беседе с«Известиями» рассказала, какие растения следует высаживать в апреле, чтобы собрать богатый урожай в конце дачного сезона.

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Для того, чтобы посадка растений стала успешной, необходимо, чтобы температура воздуха днем была от 10 градусов тепла, а ночью -- от пяти. Температура почвы от плюс пяти до плюс пятнадцати градусов, причем она должна быть достаточно влажная, но не мокрая.

«Список овощей для посадки в апреле: морковь — третья декада апреля, редис — начало и середина апреля, лук — конец апреля, чеснок — середина апреля, горох — весь апрель, капуста — середина апреля», — рассказала Чихринова.

С середины апреля можно высаживать лилии, ирисы, розы, дельфиниум, астильбу, тюльпаны, гвоздику, а в конце месяца -- циннии, бархатцы, петунии.

«Список зелени — начиная с середины апреля: укроп, петрушка, салат, рукола, шпинат, кинза, мята. А ягод — земляника, клубника, малина, крыжовник, ежевика, смородина, жимолость», — добавила эксперт.

Сажать деревья в апреле можно, если почва прогрелась до 10 градусов, отметила Чихринова. По ее словам, подойдут яблоня, груша, слива, вишня, абрикос.

Ранее дачников предупредили о появлении ядовитых змей на участках.