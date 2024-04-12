Названы места с самыми ценными весенними грибами

Весной ценные грибы можно найти даже у себя на даче, заявил эксперт телеканала «Живая планета» Дмитрий Тихомиров. Лучшие грибные места он подсказал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Тихомирова, самые ценные весенние грибы — это сморчок высокий и его родственница сморчковая шапочка. За этими грибами, по его словам, надо идти в осинники или искать их под тополями и в зарослях ольхи. Кроме того, эти грибы любят расти на бывших торфоразработках, вдоль канавок, поэтому чаще они встречаются на востоке от Москвы. Найти сморчки под Москвой непросто, они растут далеко не в каждом лесу и еще до начала активного роста травы, предупредил эксперт. «Еще сморчки нередко растут прямо на дачных участках, под яблонями (их грибница образует симбиоз с почвенной бактерией, питающейся падалицей яблок), так что при открытии дачного сезона надо быть осторожным, чтобы ненароком, копая грядку, не затоптать коричневый грибок, сливающийся с землей», — отметил Тихомиров.

На мой дачный участок под Домодедово сморчки сами по себе пришли лет пять назад, и в конце апреля я всегда нахожу с десяток грибов! Я, конечно, их не сажал, вообще лесные грибы посадить невозможно — это не растение. Сейчас, кстати, во многих магазинах продаются пакетики с грибными спорами, в том числе и сморчков, но не стоит покупаться на этот обман: они никогда не вырастут, это не петрушка с укропом.

Телеведущий также указал, что находил сморчки даже в самой Москве, в парке «Лосиный остров».