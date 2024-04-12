Названы действенные способы очистить одежду от пыльцы деревьев

Чтобы убрать с одежды остатки пыльцы деревьев, можно использовать уксусный раствор, посоветовала доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. В разговоре с LIFE.ru эксперт пояснила, что для этого нужно смешать уксус с водой в равных пропорциях и нанести смесь на пятно. Через несколько минут раствор следует удалить мягкой тканью.

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Как уточнила Ершова, помочь может и смесь лимонного сока с солью: ее надо оставить на ткани на полчаса, после чего вещь рекомендуется застирать с мылом. Жидкость для снятия лака с ацетоном поможет убрать пятна от смолы почек и сока липы с обуви. Кроме того, подойдут мыло для стирки и специальные чистящие средства.

Эксперт добавила, что крупные остатки почек или капли застывшего сока предварительно нужно срезать ножницами или лезвием. Делать это следует очень аккуратно, чтобы не повредить ткань. Ершова отметила, что важно учитывать материал, из которого изготовлена одежда или обувь.

Поскольку одежда и обувь изготавливаются из разных материалов и с использованием красок разной стойкости, перед использованием любых очищающих средств не забудьте предварительно протестировать их на малозаметной части изделия, — заключила эксперт.

Член-корреспондент РАН Михаил Костинов ранее рассказал, что аллергикам в период цветения лучше отказаться от меда и орехов. Специалист уточнил, что эти продукты противопоказаны при аллергических реакциях на пыльцу деревьев, злаковых и сорных трав.