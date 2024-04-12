Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике?

Холодильник – основная бытовая техника, без которой невозможно представить ни одну кухню. Поэтому любые неполадки с прибором рискуют испортить не только продукты, но и настроение.

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Хорошая новость: не каждая неполадка в работе устройства является поломкой и причиной для вызова мастера. Специфический запах из холодильника? Да, приятного мало. Но устранить его можно и своими силами.

Причина неприятного запаха

Если в холодильной камере неприятно пахнет, для начала попробуйте определить причину:

Проверьте все полки

Причиной запаха бывают испорченный продукт, открытые соленья или консервы, еда с характерным ароматом. Для устранения зловонного амбре будет достаточно убрать пищу в герметично закрытый контейнер или вовсе ее выбросить (если испортилась).

Обратите внимание на дренажное отверстие

В него стекает вода, поэтому оно просто могло забиться. Если это так, прочистите канал и уберите лишнюю влагу (и делайте это далее регулярно в целях профилактики). Для очистки отверстия подойдет ватная палочка или щетка: достаточно вставить ее неглубоко в отверстие, покрутить и достать, когда канал будет прочищен.

С холодильниками No Frost все несколько сложнее. В современных моделях дренажное отверстие расположено за задней панелью. Самостоятельно справиться не получится, потребуется помощь мастера.

Не забудьте об уплотнителе

В холодильниках со сроком эксплуатации больше 5 лет источником неприятного аромата может быть резиновый уплотнитель на дверке. Источать характерный аромат могут и современные модели: уплотнитель будет пахнуть резиной, пластиком. В обоих случаях следует вымыть холодильник и поставить внутрь поглотитель запахов.

Помойте холодильную камеру

А лучше – еще и морозильную: она также может быть причиной неприятного аромата. Даже если бытовая техника не источает никаких запахов, мыть ее следует минимум раз в месяц, из гигиенических соображений:

переложите продукты в таз со льдом, термосумку;

отключите холодильник от сети, разморозьте;

вытрите стенки, полки, резиновый уплотнитель. Лучше выбирать специализированные средства для мытья – спреи или влажные салфетки. Они эффективнее удаляют жир и грязь, поглощают въевшиеся запахи, делают поверхность более блестящей. Но в таких составах содержатся химические добавки, поэтому, прежде чем складывать назад продукты, протрите холодильник смоченной в простой воде салфеткой;

проветрите и холодильную, и морозильную камеру. Если есть возможность, оставьте дверцы открытыми на сутки или на ночь. Теперь можно складывать продукты обратно.

Народные средства

Если простая уборка не помогает, неприятный запах остается, обратитесь к народным методам.

Продукты, поглощающие запах

На каждой кухне найдутся натуральные абсорбенты, поглощающие лишние ароматы. Разложите на полках емкости с рисом, сахаром, солью, ломтики черного хлеба, чайные пакетики.

Однако не спешите на следующий же день убирать поглотители. Сыпучие абсорбенты простоят в холодильнике месяц, пакетики с чаем – неделю, а хлеб – 3 дня.

Поглотители запахов и ароматизаторы

Некоторые продукты не только устраняют неприятные амбре, но и ароматизируют холодильную камеру. Яркий тому пример – кофейные зерна, которые можно положить в контейнеры, а затем разложить на полках. Такой ароматизатор продержится месяц.

Если хочется наполнить холодильник приятным ароматом, положите внутрь кожуру или цитрусовые дольки: каждые пару дней их нужно менять. Использованные для ароматизации холодильной камеры продукты следует сразу же утилизировать.

Нестандартные поглотители

Избавиться от неприятных ароматов помогут:

активированный уголь. Стоит раскрошить 20 таблеток в блюдце и поставить его в холодильник. Абсорбент справится с характерными ароматами за пару дней, но для профилактики процедуру можно повторить с меньшим количеством таблеток;

газеты. Достаточно скомкать газетные страницы и разложить их на полках. Они впитают все нежелательные запахи за неделю;

пищевая сода в открытой емкости. Такой контейнер можно держать в холодильнике до месяца.

Специализированные средства

Справиться с неприятными ароматами поможет и более “тяжелая артиллерия”:

саше с силикагелем. Можно купить новое или использовать то, что кладут в обувные коробки. Саше хорошо впитывает нежелательные ароматы и служит до двух недель;

озонатор. Устройство работает на батарейках и не занимает в холодильнике много места. Оно не только убивает бактерии, но и сохраняет свежесть продуктов на более долгий срок;

бактерицидная лампа. Это радикальный, но эффективный метод. Им можно заменить обычную лампочку, установленную в холодильнике: убивает бактерии и препятствует распространению неприятных запахов.

Профилактика неприятных ароматов из холодильной камеры

Любую проблему легче предупредить, чем устранить. И появление нежелательных запахов из кухонной техники – это не исключение. Чтобы в холодильнике не появилось характерное амбре:

не пренебрегайте поглотителями запахов. Компактное устройство с наполнителем эффективно справляется с поставленной задачей и почти не занимает места;

не заполняйте холодильник более чем на 85 %. Если морозильная и холодильная камеры полностью забиты, проконтролировать свежесть продуктов и вовремя выбросить испорченную пищу будет сложнее;

не оставляйте продукты открытыми. Если заводская упаковка после открытия шпротов, колбасы или другой пищи не защищает от распространения запаха, переложите еду в контейнер с крышкой. Это правило касается сковород и кастрюль с приготовленным ужином: храните их только с закрытой крышкой;

не кладите в холодильник теплую пищу. Во время остывания продуктов появится конденсат, а затем и плесень;

не забывайте о сроках хранения. Не оставляйте приготовленную еду больше чем на 4–5 дней, ориентируйтесь на маркировку на упаковке;

сразу убирайте частицы пищи, крошки, пролитые жидкости с полок.

Аккуратность и своевременная уборка – самый простой способ не допустить появления неприятного амбре в холодильнике. Но если нежелательный аромат все-таки “пробрался”, выбирайте подручные средства для его устранения.