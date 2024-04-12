Космос в доме: шесть предметов интерьера, которые помогут создать неземную атмосферу

Не нужно быть увлеченным фанатом космоса, чтобы привнести в домашний интерьер немного инопланетной экзотики. Не знаете как? В честь Дня космонавтики вместе с командой Flowwow мы собрали элементы декора, которые создадут в доме футуристичную атмосферу.

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Фактурный текстиль

Привнести космический вайб в интерьер помогают сине-черные тона, но есть нюанс: иногда холодные оттенки делают комнату слишком мрачной. Уравновесить их поможет мягкая и теплая фактура, например вязаный текстиль. Выглядит футуристично и уютно!

Полупрозрачные текстуры

Тюль, сетка и вуаль напоминают легкую дымку и создают в комнате ощущение тени. Вписать текстуры в интерьер можно с помощью штор и домашнего текстиля, но подойдут и небольшие аксессуары: плафоны, салфетки и мешочки для хранения мелочей.

Ароматы

Не хуже визуальных решений настроение в доме создают ароматы. Науке доподлинно неизвестно, чем пахнет космос, поэтому включаем фантазию. Привычный пряный диффузор можно сменить на более легкую альтернативу с нотами озона, а в качестве подставки для благовоний выбрать футуристический вариант — глянцевый или с блестками в космических оттенках.

Сухоцветы

Если на других планетах и есть растения, то они вряд ли похожи на привычные нам фикусы. Из интерьерных букетов самый «внеземной» вид у сухоцветов, комбинация которых позволяет создать необычные композиции. Но предупреждаем: сухоцветам вредят прямые солнечные лучи, поэтому их лучше расположить в глубине комнаты — на журнальном столике или на тумбе в прихожей.

Картины и плакаты

Космос — бесконечный источник вдохновения для современных художников, чьи работы освежат интерьер и внесут интересную деталь. В обстановку органично впишутся минималистичные и абстрактные работы на тему инопланетных ландшафтов, но вы никак не ограничены в выборе. Постер с футуристичным портретом или наивный детский рисунок с пришельцами будет выглядеть не хуже.

Фигурные свечи

Небесные тела обычно изображают светлыми и сияющими, но мы предлагаем сломать шаблон и дополнить интерьер реалистичными моделями спутников и планет. Свечи из кокосового воска в форме небесных светил выглядят правдоподобно, а в неожиданных оттенках — бордовом или фиолетовом — создадут необычный акцент.