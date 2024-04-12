Смартфоны оказались в шесть раз грязнее унитазов

Новое исследование, проведенное компанией по гигиене Initial, выявило, что мобильные телефоны могут быть в шесть раз грязнее унитазов. Проанализировав поверхность 52% телефонов, исследователи обнаружили серьезное загрязнение микроорганизмами. Один из телефонов показал уровень микробной контаминации, превышающий аналогичный показатель унитаза на 558%, передает Центральная Служба Новостей.

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Исследование также выявило тревожный факт о том, что шесть из десяти человек используют свои телефоны в ванной комнате, а 15% опрошенных признались в том, что не моют руки после каждого посещения туалета. Кроме того, около двух третей родителей замечали, как их дети берут телефоны в рот.

В ответ на эти результаты, специалисты из Initial настоятельно рекомендуют регулярно мыть руки, особенно после использования туалета, и очищать телефоны антибактериальными салфетками. Для определения уровня микробной контаминации использовались стерильные ватные тампоны и быстрый анализ АТФ.

Подчеркивая важность гигиены мобильных устройств, исследование предостерегает о потенциальных рисках для здоровья, связанных с частым использованием и контактом телефонов с кожей лица. В этой связи, поддержание чистоты телефона выступает ключевым фактором в предотвращении распространения инфекций и общем здоровье.