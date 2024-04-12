Семена томатов, кабачков и зелени чаще всего приобретают москвичи онлайн к дачному сезону

Стало известно, какие семена чаще всего заказывают жители Москвы на маркетплейсах накануне дачного сезона. Среди них – семена томатов, кабачков, зелени, клубники, огурцов. Об этом АГН «Москва» рассказали в пресс-службах популярных маркетплейсов.

«За последний месяц продажи товаров для дачи и сада на «Яндекс Маркете» показали рост в два раза, а наиболее активно спрос вырос на товары в категориях «Строительство и ремонт», «Дача, сад и огород», а также «Товары для дома». Пользователи «Маркета» также в два раза чаще интересовались покупкой семян и саженцев, при этом среди семян цветов в числе лидеров, например, петуния, пеларгония, лобелия, гвоздика и лаванда», – отметили в пресс-службе «Яндекс Маркета».

Как рассказали в пресс-службе Ozon, в начале весны на маркетплейсе отмечается увеличение штучных продаж товаров для дачи и сада в Москве. При этом наибольшим спросом пользуются садовый декор (+22%), садовые инструменты (+45%), товары для пикника (+38%), водоснабжение для дачи (+75%). Например, за первые 2 месяца весны штучные продажи семян увеличились на 21% по сравнению с таким же периодом минувшего года. Средний чек в этой категории вырос на 5%. Чаще всего москвичи заказывают семена томатов, клубники, огурцов и кабачков. Если говорить о семенах цветов, то наибольшей популярностью пользуются цинния «Персидский ковер» и роза.