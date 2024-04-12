Что лучше: ударная дрель или перфоратор

Когда нужно сделать выбор, что купить — дрель или перфоратор, то эта статья для вас. Этим вопросом задаются чаще обычные пользователи, которые впервые приобретают инструменты для дома. У профессионалов таких сомнений не возникает, они точно знают, что внешне схожие дрель и перфоратор имеют совершенно разные принципы работы и возможности. Разберемся с этим подробнее: рассмотрим принцип работы и возможности обоих инструментов и дадим полезные рекомендации.

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Что представляет собой дрель, особенности ее работы

Дрель — это многофункциональный инструмент, который позволяет сверлить и закручивать крепежные элементы: саморезы, шурупы и пр. С ее помощью можно их также откручивать, установив инструмент в режим реверса. Изначально дрель предназначена для сверления отверстий в неплотных материалах, таких как древесина, пластик, мягкие металлы.

Ударная функция расширила возможности инструмента, позволив сверлить более плотные конструкции. Дрель в режиме с ударом может делать отверстия:

в бетоне;

цельных кирпичах;

камне;

металле.

В режиме сверления без удара инструмент используют для создания отверстий в мягких и хрупких материалах:

гипсокартоне;

пеноблоках и шлакоблоках;

пустотелых кирпичах;

плитке и т. д.

Дрель можно применять со специальными насадками для смешивания жидких растворов и субстанций, шлифовки и зачистки поверхностей. Они имеют скромные габариты и стоят дешевле перфораторов. Основные причины популярности ударных дрелей:

компактность;

многофункциональность;

ценовая доступность.

Что представляет собой перфоратор, особенности его работы

Спектр применения перфоратора шире, особенно если у него имеется еще и функция сверления. Инструмент может сверлить и бурить отверстия в разных материалах, штрабить стены для прокладывания проводки и труб, сбивать лишний бетон, удалять бетонную стяжку, скалывать старую плитку, делать отверстия для розеток, вентиляции и прочих коммуникаций.

Мощные перфораторы применяются для демонтажа тяжелых конструкций, например стен, пробивания окон и пр. Они справляются:

с камнем;

железобетоном;

бетоном;

металлом.

Для хрупких материалов и точности работ, например для создания отверстий, выбирают перфоратор с возможностью сверления без удара.

В роли насадок на инструмент могут выступать:

пики;

зубила;

буры;

сверла.

Отличия инструментов

Главное отличие инструментов — в их конструкции и сферах применения. Перфоратор применяется в основном для бурения и долбления, реже для сверления, а дрель с ударным механизмом — для отверстий в разных материалах невысокой плотности.

По техническим характеристикам они также различаются. Дрель производит удары благодаря перемещению зубчатых колес храпового механизма, а перфоратор — за счет сжатия и разрежения воздуха в пневматической камере. Боек приводится в действие подшипником качения или кривошипно-шатунным механизмом.

Дрель вращается быстрее, чем перфоратор, в силу своего предназначения — сверления. Механизм второго на высокой скорости быстро изнашивается, зато сила его удара выше, что позволяет работать с более твердыми материалами. Этот вид инструментов тяжелее и стоит дороже, даже если сравнивать их с дрелями той же мощности.

Отличие механизмов работы

По функциональным возможностям перфоратор уступает дрели, потому что может только долбить или сверлить с ударом. Эти два режима не подходят для работы с древесиной и металлом. Зато он отлично сверлит бетон, на него можно установить бур диаметром до 40 мм и сверлильную коронку до 105 мм. Он легко может заменить отбойный молоток, окажет помощь в устройстве ниш и проемов, при прокладке коммуникаций, в устранении старой керамической плитки и т. п. Данный инструмент предназначен исключительно для профессионалов и не подойдет в быту.

В дрели ударная функция не основная, но помогает быстро и с минимальными усилиями сделать отверстия в стене из бетона для полок и карнизов. Сам механизм основан на работе шестеренок, которые из-за зубцов отскакивают друг от друга во время проворота, создавая удары и позволяя немного усилить давление на материал. Для лучшего эффекта мастер должен прижимать инструмент к обрабатываемой поверхности. От этого могут уставать руки.

Особенности патронов

У инструментов отличаются и патроны:

у дрелей они быстрозажимные;

у перфораторов — SDS Max или SDS Plus.

Вторыми оснащаются бытовые модели, позволяя работать с бурами и коронками 30 мм. Патрон SDS Max устанавливают на профессиональных инструментах, что позволяет делать отверстия до 120 мм диаметром.

Оснастка

Перфоратор и ударная дрель различаются также расходниками:

сверло для дрелей бывает хорошо заточенным, имеет режущую кромку и острый наконечник, которые легко прорезают поверхности, создавая ровную кромку и не образуя лишний мусор. Насадки выполняют из стали, покрытой кобальтом, нитридом титана либо титана и алюминия. Оснастка дрелей бывает разных форматов. Чаще используются обычные спиральные сверла, которыми проделывают отверстия определенного диаметра для стыковых и резьбовых соединений. Применяются также ступенчатое сверло для работы с металлом, алмазное — для керамики и стекла, винтовое и Форстнера — для древесины. Отличие дрели от перфоратора также в возможности применять в первой в качестве сверла сами шурупы при наличии бит;

для перфораторов применяются буры, пики, зубила, коронки, долота. В комплекте может быть сверлильный патрон. Коронки отличаются от тех, что предназначены для дрелей, диаметром и строением режущей части. Долота и пики нужны только для долбления, когда перфоратор используется в роли отбойного молотка.

Различие в сверлении отверстий разных диаметров

Разница инструментов заключается в качестве получаемых отверстий. Дрель позволяет сделать небольшие и аккуратные, с ровными краями. Ее расходники по своей конструкции и размерам полностью соответствуют поставленным задачам.

А вот отверстия для проводки коммуникаций и других подобных целей нужно делать перфоратором. Он в этом вопросе незаменим. В бетоне и камне проще просверлить отверстие перфоратором благодаря большей силе удара и крупной оснастке.

Антивибрационная система

И дрель, и перфоратор нуждаются в антивибрационной системе. Но у каждого свой механизм работы. Эту роль играет в первую очередь прорезиненная ручка, но для длительной работы с перфоратором этого недостаточно, поэтому используется более сложная антивибрационная система:

из пружинного подвеса;

противовесов, придающих устройству лучший баланс;

демпфирующего кольца.

Почему антивибрационная система — важный критерий при выборе

Ударные дрели и перфораторы сильно вибрируют в руках при долблении отверстий, и при частом использовании на этот фактор нужно обратить внимание, иначе продолжительная работа с инструментом будет невозможна. Могут появиться профессиональные заболевания, например, суставов. Поэтому наличие антивибрационной системы — важный пункт в применении профессионального инструмента!

Активная антивибрационная система на балансирующих противовесах имеется только в перфораторах. В ударных дрелях эту роль играет амортизирующий подвес, либо она просто отсутствует, при этом в режиме долбления дрель создает не меньше вибраций.

Различия в габаритах и весе

Перфораторы отличаются от ударной дрели и размерами. Вторые для мастера удобнее.

Вес дрели не бывает выше 3 кг, ее комфортно удерживать одной рукой. Более тяжелые модели относятся к профессиональным, они более тяжелые и мощные, поэтому в комплекте у них имеется дополнительная рукоятка.

Перфораторы более мощные, чем дрели. Бытовой инструмент весит от 4–5 кг, а бочковой (профессиональный) — более 10 кг, поэтому при работе их держат двумя руками.

Влияние габаритов и веса на применение инструмента в разных условиях

Перфоратор крупнее и тяжелее из-за оснащения, которое делает его мощным. Работа с ним сопряжена с физическим трудом. Габариты и вес дрели дают возможность работать одной рукой, а вот перфоратор приходится удерживать двумя руками и прилагать усилия. Чем мощнее двигатель инструмента, тем больше его корпус.

Может ли дрель заменить перфоратор

Нельзя сравнивать возможности дрели и перфоратора, так как первые не справятся с армированным бетоном и камнем, их силы не хватит даже при ударном режиме работы и использовании сверла большого диаметра, чтобы сделать отверстие в креплениях массивных конструкций.

Что выбрать для дома

Разберемся, какой инструмент подобрать для применения в быту.

Если вы не планируете ремонт или перепланировку пространства, то достаточно обзавестись обычной дрелью. Она подойдет для сверления небольших отверстий в кирпиче, металле, бетоне. Как упоминалось ранее, ею можно закручивать и откручивать крепежные элементы, зачищать, шлифовать и полировать поверхности разными насадками. Она удобна для сборки и разборки мебели, навешивания карнизов и полок. Если стена сделана из бетона и других прочных материалов, то используют ударную дрель.

Для бурения, штрабления, создания отверстий в камне, бетоне, железобетоне во время строительства и ремонта лучше выбрать перфоратор. Его используют для сверления отверстий для розеток и прокладки коммуникаций, демонтажных работ.

Если хозяева затеяли серьезный ремонт, при котором придется снимать старую плитку и менять проводку, то лучше выбрать перфоратор с мощностью до 1000 Вт и с силой удара до 2,5 Дж. Желательно, чтобы он имел сразу несколько функций:

долбление;

сверление без удара;

бурение.

Бытовые инструменты могут быть автономными и работать за счет энергии аккумулятора.

Если же во время ремонта придется сносить перегородки, делать ниши в стене, то нужен перфоратор мощнее. Распространены сетевые модели, которые легче аккумуляторных. Если у инструмента есть режим сверления, то он сможет заменить дрель, однако работать будет медленнее, так как некоторые особенности конструкции ограничивают частоту оборотов. К нему может понадобиться дополнительный быстрозажимной патрон для сверления, которого может не быть в комплекте.

Какой бы выбор вы ни сделали, любой инструмент требует должного ухода, нельзя допускать перегрева, важно смазывать хвостовики буров и протирать сами буры от пыли.

Как правильно выбрать инструмент

Кроме технических характеристик при выборе нужно обратить внимание и на другие факторы. Разберем вопрос в форме вопросов и ответов.

Электрический или аккумуляторный инструмент?

Первый можно выбрать, если строительный объект оснащен электричеством и для работ не нужно часто перемещать инструмент. Это позволит не беспокоиться о заряде батареи, которого может не хватить на весь объем работ.

Беспроводные модели используют в случаях, когда нет возможности подключить их к розетке или она недоступна, а также при частых перемещениях по объекту. Аккумуляторные инструменты тоже производительные и справляются с поставленными задачами, просто их работа зависит от наличия заряда аккумулятора. Поэтому нужно иметь с собой запасной элемент питания: пока первый будет заряжаться, инструмент продолжит работу со вторым.

Аккумуляторным инструментом часто пользуются установщики окон, вентиляции, кондиционеров.

В чем разница между электронным и щеточным реверсом?

Реверс нужен для контроля направления вращения бура, что позволяет легко извлечь его из материала. При электронной системе положение щеток не изменяется — они просто притираются к ротору и замедляют его работу. Мощность работы падает, а щетки быстро изнашиваются. Подобный способ переключения характерен для бытовых дешевых инструментов. Щеточный реверс подразумевает переключение их поворотом. Мощность не меняется, а щетки меньше стираются. Но эта система связана со сложной компоновкой внутреннего оснащения, следовательно, и стоимость инструмента повышается.

Зачем нужна предохранительная муфта?

Она срабатывает, если инструмент заклинило в работе, когда он наткнулся на препятствие в виде арматуры или металлической балки. Режущая кромка бура может попасть на плотный материал, затем отклониться от оси вращения и заклиниться. Муфта не позволяет бурить дальше и исключает травмы оператора, которые могут возникнуть при повороте инструмента в руках.

Какая должна быть антивибрационная защита?

Простые бытовые модели обычно ее не имеют, либо она ограничивается резиновыми уплотнителями и вставками. Такая пассивная защита снижает утомляемость рук и помогает удобнее удерживать инструмент.

Активную защиту можно встретить в профессиональных моделях, которые отличаются большей мощностью и тяжестью и с которыми приходится работать постоянно. В корпусе устанавливается противовес с пружиной, поглощающий вибрации.

Рукоятка может крепиться к корпусу подпружиненными шарнирными соединениями, что позволяет уменьшить передачу вибраций на руки и снизить риск развития туннельного синдрома — профессионального заболевания рабочих. Если деятельность связана с частым использованием инструмента, то нужно выбирать оснащенный активной виброзащитой.

Какую комплектацию выбрать?

Комплектация зависит от видов работ, а в базовую входят ограничитель глубины сверления и дополнительная боковая рукоятка. Многие производители включают в комплект буры основных размеров, переходники на сверлильный патрон, кейсы, смазки, запасные щетки, ключ. Если нужно заменить старый инструмент на новый, то все необходимые приспособления у мастера уже имеются, поэтому можно не переплачивать за них.