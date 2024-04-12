Названо лучшее средство от мошек в квартире

Избавиться от мошек в квартире удастся с помощью «ловушки» из молока и перца. Лучшее средство борьбы с ними назвали эксперты издания «БелНовости».

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Специалисты порекомендовали всыпать в стакан молока 1,5 ложки сахара и три ложки черного молотого перца, после чего пропитать листы бумаги в получившемся составе и развесить в местах скопления насекомых. Эксперты пояснили, что насекомые не смогут устоять перед запахом сладкого молока, но выжить, попав в «ловушку» с перцем, они уже не смогут.