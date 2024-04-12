Специалист рассказала, как правильно мыть секс-игрушки

Журналистка издания Mashable Джоли Керр рассказала в своем новом материале о лучших и худших способах чистки секс-игрушек, предназначенных для проникновения.

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По словам Керр, для чистки вибраторов лучше всего подойдет легкое мыло для рук в виде пены или геля для тела.

«Смочите вибратор и губку теплой водой, нанесите на губку мыло и аккуратно натрите игрушку в ​​течение 20 секунд. Затем просто промойте вибратор струей теплой проточной воды и насухо вытрите чистым полотенцем. Вот и все!» – написала журналистка.

Кроме того, считает Керр, можно присмотреться к специальным средствам гигиены для секс-игрушек. Они стоят дороже, но, как правило, продаются в удобной упаковке, которая не занимает много места в сумочке. Лучшим походным вариантом, считает она, являются специальные влажные салфетки. Однако Керр крайне не рекомендует заменять полноценное мытье притиранием салфетками.

Журналистка подчеркнула, что главным правилом в подборе химии для обработки секс-игрушек является отказ от использования веществ, которыми человек не стал бы мыть гениталии. Например, ни в коем случае нельзя мыть вибратор отбеливателем или средствами для удаления жира и очистки окон.

Исключениями из этих правил являются кусковое мыло и скрабы. Если натирать вибратор мылом, на нем может остаться слой, который не смоется легкой струей. Скраб может повредить мягкое покрытие секс-игрушки, после чего в царапинах начнут скапливаться бактерии.