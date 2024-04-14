Минздрав назвал топ-5 правил, как защититься от клеща

Сезон активности клещей уже начался, и к врачам обращаются первые пострадавшие от укусов этих членистоногих. Клещи распространены практически по всей территории страны, и многие из них являются переносчиками опасных вирусных и бактериальных инфекций - клещевого энцефалита, болезни Лайма (бореллиоза), рикетсиозов, напомнили сегодня в Министерстве здравоохранения РФ. Специалисты минздрава назвали пять основных правил, которые помогут избежать присасывания клеща, и напомнили, что делать, если все-таки клещ укусил.

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- Клещи могут обитать на любой территории где есть растения и животные-прокормители, в том числе собаки и мелкие грызуны. Поэтому встретить клеща можно как на природе, так и в городской среде, - рассказал заведующий лабораторией экологии риккетсий НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной.

Эти правила помогут свести к минимуму риск присасывания клеща:

Правильная одежда: закрытая, однотонная, желательно, светлых тонов - так на ней легче заметить клеща. Полная экипировка: заправьте рубашку в брюки, а брюки - в носки, - клещу будет сложнее добраться до незащищенной кожи. Закрытая обувь - цель все та же, не допустить заползания клеща под носки и одежду. Использование репеллентов - перед выходом на природу обработайте ими одежду, прежде всего, брюки и обувь. Не забывайте про самоосмотры - осматривайте себя и спутников во время прогулки, чтобы не пропустить клеща. А вернувшись домой, проведите тщательный осмотр раздевшись - особое внимание уделяйте области поясницы, подмышек, шеи и кожи головы, паховой области.

"Если встреча все-таки состоялась, не трогайте его голыми руками и не пытайтесь раздавить. А если клещ успел присосаться, не пытайтесь самостоятельно его извлечь, так части его ротового аппарата могут остаться в коже", - советует эксперт.

Правильнее всего как можно быстрее обратиться к врачу: он безопасно извлечет клеща и назначит необходимые анализы и, если нужно, профилактические меры.

Не занимайтесь самолечением: большинство инфекций, передающихся клещами, лечатся только специфической терапией, подобранной врачом, предупредили в минздраве.