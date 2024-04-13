Когда сажать редиску весной

Специалисты считают, что высевать семена редиски в открытую почву можно после того, как среднесуточная температура достигнет 15-18 градусов. Под пленку их посеять можно немного раньше, после того как установится хотя бы небольшая плюсовая температура в течение суток. Каждый год это сроки могут немного сдвигаться, ведь погодные условия каждый сезон бывают свои.

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Для южных регионов таких, как наша Ростовская область, в открытый грунт можно начинать сажать редиску уже в первой половине апреля. Но и середина апреля – хорошие сроки для посадки. Для того, чтобы редис уродил, нужно соблюсти ряд условий, в частности, выбрать подходящее место для посадки и правильно подготовить почву.

Редиску не стоит сажать в следующих местах:

в тени, так как тогда она все силы бросит на формирование ботвы, а не корнеплодов;

вблизи представителей семейства капустных (крестоцветных), так как она сама к этому семейству относится и восприимчива к тем же болезням, вредителям;

на плотной и кислой почве, так как она любит нейтральную или слабощелочную среду, а на плотных и глинистых почках растет плохо, рискует заболеть.

Зато редиску можно сажать рядом с луком и с другими овощами, которые имеют более долгий срок созревания. Урожай редиса вы соберете уже через месяц, его плоды не будут мешать расти и развиваться другим культурам.

Для того чтобы редис был на столе бесперебойно, семена досевают каждые 10 дней. Однако с июня до середины июля обычно приходится делать перерыв. Связано это с тем, что редис не любит длинного светового дня: начинает пускать стрелки, все силы отдавая цветению и образованию семян, а не плодов. Исключением являются гибридные сорта редиса (такие как Селеста F1, Черриэт F1), устойчивые к стрелкованию – их можно выращивать в открытом грунте бесперебойно.

Последний посев семян редиса в течение сезона осуществляют в конце лета или в первой половине сентября. Однако в октябре или даже в начале декабря можно выполнить подзимний посев, и тогда урожай вы соберете уже ранней весной.