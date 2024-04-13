Строительный эксперт рассказал, как правильно выбрать участок под дачу

Выбирая участок под строительство, важно обратить внимание на почву региона и уровень земли, чтобы избежать подтопления. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель инженерно-строительной компании «ТутУдобно» Евгений Миронов.

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По мнению эксперта, лучшее время для подбора участка под строительство — момент таяния снега в вашем регионе.

«Важно увидеть все нюансы вашего будущего участка, поэтому если вы уже выбрали землю, не торопитесь покупать ее зимой или летом. Дождитесь весны, активного снеготаяния, и отправляйтесь на осмотр — так вы увидите есть ли на участке зоны подтопления, застаивается ли вода», — объяснил он.

Не менее важно, по его словам, обращать внимание и на место нахождения участка.

«Обязательно узнайте про почву региона, в котором вы планируете приобрести участок. Например, в Московской области, участки преимущественно с глинистой почвой, вода с такой почвы уходит долго и без дренажа не обойтись. Если участок расположен в низине – высока вероятность, что его будет затапливать и от соседних участков сверху. Нужно также смотреть и на уровень грунтовых вод – это особенно важно для будущего фундамента у строений и инженерных сетей на участке. Не стремитесь выбирать землю возле рек. Обратите внимание, не попадает ли ваш участок в зону разлива реки, — отметил эксперт.

Если все же ваш участок подвержен подтоплению, Миронов посоветовал сделать проект ливневых систем для отвода верховодных, талых вод и дренаж для понижения уровня воды в грунте, позаботиться о зоне парковки и дорожек, чтобы весной можно было без сапог попасть на территорию.