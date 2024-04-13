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Календарь садовода: какие работы нужно провести в апреле на садовом участке

В апреле, когда природа просыпается от зимнего сна, сад требует особого внимания со стороны садоводов. Несмотря на переменчивость погоды в этом месяце, важно подготовить участок к предстоящему сезону дачных работ. О них напоминает телеканал «Саратов 24».

Какие работы нужно провести в апреле на садовом участке
© unsplash

Вот некоторые ключевые задачи, которые следует выполнить на даче в апреле:

  • Очистите сад от растительных остатков, старой мульчи и прочего мусора, чтобы создать порядок в приусадебном участке.
  • Продолжайте обрезку плодовых деревьев и кустарников с ягодами. Осуществляйте прививки косточковых и семечковых культур методами «в расщеп», клиновой и копулировкой для успешного развития сада.
  • Начните с обработки грядок с садовой земляникой — вспахайте грунт, удалите отмершие листья, подкормите растения.
  • Высаживайте саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников, готовьте посадочные ямы заранее.
  • Освободите пригнутые на зиму побеги малины, снимите укрытия со стволов деревьев и подвяжите их.
  • Уничтожьте вздувшиеся почки на кустах смородины, это признак поражения их смородиновым почковым клещом.
  • Разрыхлите приствольные круги, затем замульчируйте их после внесения минеральных удобрений.
  • Проведите дезинфекцию теплиц перед началом сезона. Затем начните высевать семена для рассады и высаживать уже готовые сеянцы в теплицы.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что на следующей неделе в Екатеринбурге потеплеет до +13 градусов.

Дом и сад