Какие работы нужно провести в апреле на садовом участке

В апреле, когда природа просыпается от зимнего сна, сад требует особого внимания со стороны садоводов. Несмотря на переменчивость погоды в этом месяце, важно подготовить участок к предстоящему сезону дачных работ. О них напоминает телеканал «Саратов 24».

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Вот некоторые ключевые задачи, которые следует выполнить на даче в апреле:

Очистите сад от растительных остатков, старой мульчи и прочего мусора, чтобы создать порядок в приусадебном участке.

Продолжайте обрезку плодовых деревьев и кустарников с ягодами. Осуществляйте прививки косточковых и семечковых культур методами «в расщеп», клиновой и копулировкой для успешного развития сада.

Начните с обработки грядок с садовой земляникой — вспахайте грунт, удалите отмершие листья, подкормите растения.

Высаживайте саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников, готовьте посадочные ямы заранее.

Освободите пригнутые на зиму побеги малины, снимите укрытия со стволов деревьев и подвяжите их.

Уничтожьте вздувшиеся почки на кустах смородины, это признак поражения их смородиновым почковым клещом.

Разрыхлите приствольные круги, затем замульчируйте их после внесения минеральных удобрений.

Проведите дезинфекцию теплиц перед началом сезона. Затем начните высевать семена для рассады и высаживать уже готовые сеянцы в теплицы.

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