Календарь садовода: какие работы нужно провести в апреле на садовом участке
В апреле, когда природа просыпается от зимнего сна, сад требует особого внимания со стороны садоводов. Несмотря на переменчивость погоды в этом месяце, важно подготовить участок к предстоящему сезону дачных работ. О них напоминает телеканал «Саратов 24».
Вот некоторые ключевые задачи, которые следует выполнить на даче в апреле:
- Очистите сад от растительных остатков, старой мульчи и прочего мусора, чтобы создать порядок в приусадебном участке.
- Продолжайте обрезку плодовых деревьев и кустарников с ягодами. Осуществляйте прививки косточковых и семечковых культур методами «в расщеп», клиновой и копулировкой для успешного развития сада.
- Начните с обработки грядок с садовой земляникой — вспахайте грунт, удалите отмершие листья, подкормите растения.
- Высаживайте саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников, готовьте посадочные ямы заранее.
- Освободите пригнутые на зиму побеги малины, снимите укрытия со стволов деревьев и подвяжите их.
- Уничтожьте вздувшиеся почки на кустах смородины, это признак поражения их смородиновым почковым клещом.
- Разрыхлите приствольные круги, затем замульчируйте их после внесения минеральных удобрений.
- Проведите дезинфекцию теплиц перед началом сезона. Затем начните высевать семена для рассады и высаживать уже готовые сеянцы в теплицы.
Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что на следующей неделе в Екатеринбурге потеплеет до +13 градусов.