Почему нельзя гладить кошек против шерсти

Такие манёвры становятся триггером для животного. «Вздыбливание» шерстяного покрова ассоциируется у питомца со страхом, он начинает готовиться к атаке.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала фелинолог Ангелина Сиротина.

«Движение против шерсти кошке, конечно, не нравится. Потому что волосы, шерстяной покров, они растут определённым образом, в определённом направлении. Когда мы кошку гладим, мы её приглаживаем, ей это очень нравится. Когда мы начинаем двигать руку в обратном направлении, это схоже с тем, когда кошка напугана, возбуждена или готовится к атаке, она всегда шерсть вздыбливает. То есть приподнимает её, соответственно, мы повторяем это же движение. Мы начинаем кошку гладить, шерсть у неё вздыбливается, и у неё срабатывают рефлексы не очень позитивные. Лучше этого не делать. А вообще кошка такое существо, которое не любит никакие новшества, изменения. Когда всё привычно, кошка довольна. Всё новое её пугает, возбуждает, это не способствует её благополучию».

Ранее ветеринар рассказала, как диагностируют ожирение у кошек. По словам Сиротиной, доктора обращают внимание на породу, возраст животного, а также отмечают его индивидуальные особенности.