Инженер дал советы по выбору участка под дачу

Основатель инженерно-строительной компании «ТутУдобно» Евгений Миронов заявил, что лучшим временем для подбора участка под строительство является момент таяния снега.

© RT на русском

«Важно увидеть все нюансы вашего будущего участка, поэтому если вы уже выбрали землю, не торопитесь покупать её зимой или летом. Дождитесь весны, активного снеготаяния, и отправляйтесь на осмотр — так вы увидите, есть ли на участке зоны подтопления, застаивается ли вода», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, важно обратить внимание и на место, где расположен участок. Стоит узнать про почву региона.

«Нужно также смотреть и на уровень грунтовых вод — это особенно важно для будущего фундамента у строений и инженерных сетей на участке. Не стремитесь выбирать землю возле рек», — пояснил он.

Ранее юрист Ирина Нигматуллина предупредила о рисках при покупке квартиры в складчину по долям.