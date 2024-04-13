Лаванда: как вырастить ее из семян и зачем это делать прямо сейчас

Задумываетесь о выращивании лаванды из семян, но не знаете, с чего начать? На самом деле, это не слишком сложно: приложив немного сноровки и запасясь терпением, каждый может вырастить эту ароматную траву из семян до процветающего цветочного куста в саду или в горшке дома.

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Выберите посев в закрытом грунте

«Выращивание лаванды в закрытом грунте предпочтительнее из-за более высокой вероятности успеха, хотя некоторым больше нравится высевать семена прямо в почву в саду еще с осени, чтобы они там перезимовали», — рассказывает опытный садовод Валентина Прошина.

Независимо от того, используете ли вы лотки с ячейками или открытые плошки, контейнеры для рассады можно заполнить быстро дренируемой стартовой смесью для семян. Дальше останется только наблюдать за ними в течение 3—4 недель, необходимых для прорастания.

Стратификация: метод бумажных тарелок

Стратификация — это просто модное слово, обозначающее подвергание семян воздействию низких температур. Это имитирует процесс зимовки, который семена лаванды проходят в природе.

«В идеале метод холодной стратификации следует начинать так, чтобы ваши семена были готовы к посеву за 10—12 недель до наступления последних заморозков. Просто разложите семена лаванды на влажном бумажном полотенце на бумажной тарелке. Убедитесь, что семена рассыпаны ровно и нет комков. Поместите всю тарелку в герметичный полиэтиленовый пакет и поставьте в холодильник на 30—40 дней. Затем достаньте упакованную тарелку с семенами из холодильника и поместите ее под прямые солнечные лучи на окно, они прорастут через 7—14 дней», — говорит Валентина.

Хотя холодная стратификация технически не обязательна, она имеет огромное значение для ваших семян. Без заморозки всхожесть семян лаванды может составлять всего 20—30%.

Высевание семян

Заполните лотки для рассады или ячейки хорошо дренированной смесью для рассады. Убедитесь, что вы не слишком утрамбовываете почву, чтобы обеспечить достаточный дренаж.

По словам садовода, «сеять семена нужно неглубоко. Для прорастания им абсолютно необходим свет. Очень важно, чтобы они не были спрятаны под слишком большим количеством почвы».

Если вы проводили холодную стратификацию и проращивали семена методом бумажных тарелок, аккуратно переместите каждый росток в ячейку с помощью маленькой ложки или совочка.

В противном случае посейте по 1—2 семени лаванды в ячейку прямо на поверхность почвы. Слегка прижмите их, чтобы они не сместились при поливе. Слегка присыпьте лаванду вермикулитом, песком или землей.

«Поместите лотки с семенами в теплое, солнечное место. Идеальным вариантом является окно, выходящее на юг, или оранжерея, но вы также можете повесить светодиодные лампы на полку, чтобы создать свою собственную установку для выращивания семян. Семена, скорее всего, прорастут через 2—4 недели. Но почва должна быть постоянно влажной в течение как минимум 30 дней. Не допускайте ее пересыхания, но и не допускайте переувлажнения. В чрезмерно влажной почве саженцы лаванды могут отсыреть и загнить», — делает важное замечание Валентина.

Через 10—12 недель пересадите ростки

Когда семена лаванды прорастут и заполнят ячейки, их можно пересадить в более крупные горшки, как и любую другую траву. Подождите до наступления последних заморозков, чтобы высадить их на улицу — выберите участок, в котором не слишком много влаги, лаванда не любит такой почвы.